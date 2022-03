Costanza Caracciolo, la giacca si apre su curve da urlo: “Quanta fortuna ha avuto Bobo”

Costanza Caracciolo mette in mostra un fascino davvero speciale, come sempre la compagna di Bobo Vieri lascia senza fiato

E’ una bellezza che a distanza di anni non smette di incantare i tantissimi ammiratori. Una delle showgirl più affascinanti del nostro mondo dello spettacolo strappa applausi come al solito, Costanza Caracciolo è davvero ineguagliabile.

La modella e influencer siciliana da sempre ha lasciato il segno, fin da giovanissima. Appena 18enne ha debuttato con il botto in tv, vincendo ‘Veline’ insieme a Federica Nargi. La coppia ha spopolato a ‘Striscia la Notizia’ per ben quattro stagioni, risultando tra le più amate dal pubblico, non facendo assolutamente rimpiangere coloro che le avevano precedute.

Gli ammiratori di Costanza sono da sempre molto numerosi e ancora adesso, su Instagram, è molto seguita. Oltre un milione e 200 mila i suoi followers, una cifra considerevole, anche se lontana da quella della sua ‘collega’ di un tempo. Eleganza e charme non le fanno comunque difetto, e continua a sfoderarli in ogni occasione.

Costanza Caracciolo, il dettaglio della scollatura è da capogiro: classe e sensualità infinite

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

La compagna dell’ex bomber della Nazionale, Bobo Vieri, anche negli ultimi scatti riesce a lasciare il segno con immagini indimenticabili. Le basta poco per accendere la passione degli ammiratori, anche senza troppi effetti speciali.

La settimana si apre con una serie di scatti con una giacca piuttosto sobria, dalla quale, però, fa capolino una scollatura che non può lasciare indifferente il popolo del web. La bellezza e la sensualità di Costanza come al solito sono estremamente particolari e i followers la esaltano per la sua capacità di sedurre senza essere volgare né eccessiva.

Non mancano, naturalmente, i commenti di quanti invidiano Vieri, che con Costanza è felice ormai da tempo. I due hanno due splendide figlie, Stella e Isabel, e sono una delle coppie più amate dello showbusiness.

