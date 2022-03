Eleonora Incardona spopola sul web con degli scatti strepitosi: in primo piano c’è il suo lato migliore che non passa mai inosservato

Il suo sorriso ha conquistato milioni di fan che la seguono sui social e non possono fare a meno di supportarla e sostenerla. Eleonora Incardona diventa ogni giorno più bella e le sue foto sono un concentrato di energia e sensualità.

Accattivante e seducente, l’influencer sa bene cosa piace ai follower e non perde occasione di mostrare i suoi lati migliori, le sue forme prorompenti sono sempre in primo piano. Le foto che pubblica diventano virali e lasciano senza parole chiunque le guardi.

Eleonora Incardona, scollatura da urlo: i fan diventano miopi – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona negli ultimi due anni si è fatta conoscere dal pubblico italiano, prima esordendo sui social e poi diventando la conduttrice di un programma televisivo sportivo. Gli orologi sono la sua più grande passione, per non parlare del golf. Infatti, non rinuncia a dedicarsi ai suoi hobby nel tempo libero.

Sempre in giro per l’Italia, attualmente si trova a Firenze ed è lì che ha sfoggiato un look strepitoso che ha mandato in tilt i fan. Si è lasciata scattare qualche foto su una terrazza dove è apparsa accattivante e sensuale più che mai.

Indossa un completo celeste e un top bianco. La scollatura da urlo mette in primo piano uno dei suoi lati migliori: il décolleté che tutti vorrebbero. Il sorriso non manca mai e lo sguardo dolce la rende ancora più bella.

“Che occhi grandi che hai” ha scritto qualcuno sotto al post e poi ancora “Il panorama vero è davanti”. Qualcun altro ha aggiunto cuori, applausi e fiamme per l’influencer.

Ancora una volta Eleonora Incardona ha fatto centro. I follower non vedono l’ora di scoprire quale sarà il prossimo progetto dell’influencer e quale foto sarà condivisa. La sua carriera è appena iniziata, il suo futuro è tutto da scrivere.

