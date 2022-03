Sangiovanni beccato con un’ex del GF Vip: Giulia Stabile reagisce in modo sconvolgente

Sangiovanni beccato a “corteggiare” Soleil Stasi, ex del Grande Fratello Vip: Giulia Stabile reagisce in modo sconvolgente

Da oltre un anno, l’artista emergente Sangiovanni non ha occhi che per la sua Giulia Stabile. La ballerina, vincitrice della passata edizione di Amici, ha letteralmente stregato l’interprete di “Farfalle“, che pur sembrava restio ad incominciare una relazione all’interno della scuola di Maria De Filippi.

Ad oggi i due sono una delle coppie più chiacchierate del momento, nonostante tentino di vivere il loro rapporto lontani dalle luci dei riflettori. Di recente, tuttavia, un fatto molto insolito ha portato ad insospettire i fan della coppia. Il cantante, sui social, sembrerebbe “corteggiare” apertamente un’ex del GF Vip. Come ha reagito Giulia?

Sangiovanni beccato a “corteggiare” Soleil Stasi: Giulia Stabile reagisce in modo sconvolgente

Negli ultimi tempi, i fan social di Sangiovanni hanno notato dei movimenti sospetti da parte del cantante, lanciato dalla scorsa edizione di Amici. Il fidanzato di Giulia Stabile, infatti, sarebbe stato scoperto a “corteggiare” un’ex del GF Vip, che negli scorsi mesi è stata letteralmente sulla bocca di tutti.

Stiamo parlando di Soleil Stasi, la bellissima modella americana a cui Sangiovanni avrebbe lasciato qualche like di troppo all’interno delle sue recenti pubblicazioni social. I fan, sconcertati da questi gesti a dir poco inconsueti, hanno subito ipotizzato una crisi tra l’artista e la sua Giulia Stabile.

In realtà, come molte testate hanno suggerito in quest’ultime ore, Sangiovanni vorrebbe Soleil come interprete del videoclip ufficiale di una delle canzoni del suo primo album in studio. Anticipato dall’uscita di “Farfalle” e “Cielo dammi la luna“, l’EP si intitolerà “Cadere volare” e sarà rilasciato dalla Sugar Music il prossimo 8 aprile.

La Stasi, che durante gli scorsi mesi ha acquisito molta popolarità per via della sua avventura al GF Vip, sarà probabilmente la protagonista del video ufficiale di uno dei singoli di Sangiovanni.

Giulia Stabile, alla luce di quanto appena illustrato, non avrebbe nulla da temere. Sangiovanni, innamorato pazzo di lei, non ha nessuna intenzione di sostituirla, e men che meno di corteggiare la bellissima Soleil.