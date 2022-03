Fabrizio Frizzi, il ricordo straziante di Carlo Conti: la reazione di Carlotta è da brividi

Carlo Conti si è unito ad Antonella Clerici nel ricordare il compianto Fabrizio Frizzi: la moglie Carlotta Mantovan, inaspettatamente, non sembra aver accolto il loro gesto…

Colleghi, grandi professionisti, ma soprattutto intimi amici: questo era il rapporto tra i conduttori Fabrizio Frizzi e Carlo Conti. Proprio ieri, 26 marzo 2022, si celebrava il quarto anniversario della morte del compianto Frizzi, stimato ed ammirato da moltissimi volti dello spettacolo italiano.

Carlo Conti, all’epoca della morte dell’amico, non era riuscito a trattenere il proprio sgomento. “Porterò con me la sua risata“, aveva ammesso il conduttore di Tale e Quale Show, che dopo la scomparsa di Frizzi decise di non tornare mai più al timone de L’Eredità.

Nella giornata di ieri, Carlo Conti e Antonella Clerici hanno voluto ricordare l’amatissimo Fabrizio attraverso un commovente post, in cui hanno coinvolto persino l’ormai ex moglie Carlotta Mantovan. Quest’ultima, sorprendentemente, ha deciso di reagire in maniera davvero inaspettata al gesto dei due conduttori.

Fabrizio Frizzi, il ricordo straziante di Carlo Conti e Antonella Clerici: la reazione di Carlotta è da brividi

Una sola immagine, ma che in sé racchiude tutta la portata e la forza dell’amicizia tra Antonella Clerici, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Proprio ieri, nella giornata in cui si celebrava il quarto anniversario della scomparsa del conduttore, il collega Carlo ha voluto ricordarlo mediante uno straziante post condiviso su Instagram.

“Sempre e per sempre nei nostri cuori“, ha scritto Conti nella didascalia della foto, che lo ritrae assieme ai due colleghi. Non poteva mancare il tag della Clerici e persino quello di Carlotta Mantovan, ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi.

Un gesto che Antonella Clerici è parsa apprezzare particolarmente, tanto da ricondividere il medesimo scatto sia attraverso il feed di Instagram, sia attraverso le stories. Eppure, in maniera davvero sorprendente, Carlotta Mantovan ha deciso di non reagire al gesto dei due colleghi di Fabrizio.

L’ex moglie di Frizzi, allo stato attuale, non ha infatti postato nulla che si riferisca alla prematura scomparsa del marito, neanche una semplice dedica d’amore. Probabilmente, per Carlotta, l’essenziale è condividere del tempo assieme alla figlia Stella, con la quale, senza ombra di dubbio, non manca di ricordare l’amato Fabrizio.