La notizia della sua conclusione rattrista i fan di Giovanna Civitillo. Si chiude un importante capitolo per il simbolo della kermesse 2022.

In questo pomeriggio domenicale di fine marzo, ed in concomitanza con la Giornata mondiale del teatro, la ballerina e showgirl Giovanna Civitillo ha voluto diramare un mesto annuncio in rete. Rivolto ai suoi più fedeli telespettatori. Dopo aver partecipato con emozione e grande riscontro del pubblico alla 72esima edizione del “Festival di Sanremo” sarebbe giunto il momento di porre le dovute considerazioni riguardo al suo futuro.

Nonostante il successo della rubrica in onda sul secondo canale Rai, di “Detto Fatto“, interamente dedicata alla soubrette di origini partenopee, un’ultima parentesi ancor più in vista sarebbe stata ormai destinata a giungere alla sua conclusione. Il pollice verde e la rinomata natura “tuttofare” di Giovanna potrebbero non essere abbastanza. Vale lo stesso anche per Amadeus? Non resta che scoprirlo.

“E’ finito” Giovanna Civitillo la tristezza dei fan esplode: è un vero peccato – FOTO

La soubrette quarantaquattrenne, dal sorriso contagioso, ha ringraziato su Instagram i telespettatori per aver assistito agli ultimi appuntamenti con la trasmissione di “Affari Tuoi Formato Famiglia“.

Lo show serale è stato inaugurato, in maniera del tutto inedita, a partire dalla metà di febbraio 2022. E pare abbia raggiunto, senza alcuna difficoltà, gradite vette di audience sin dal suo esordio.

Nella scorsa puntata, inoltre, sono stati invitati a partecipare altri noti esponenti del mondo dello spettacolo. Fra questi l’attore Pierpaolo Spollon, l’attrice Maria Chiara Giannetta, il comico Antonio Giuliani. E molti altri ancora.

Purtroppo però, almeno per il momento, il format è destinato a chiudere i battenti. Giovanna ed Amadeus dovranno probabilmente dare spazio ad un nuovo palinsesto. Il quale verrà definito più accuratamente nei giorni a seguire.

“Peccato che è finito“, risponderà allora una delle numerose fan della coppia. “Questa versione ci piace molto“. E soprattutto, aggiungerà un secondo: “siete stati bravissimi“.