Giulia De Lellis non è mai stata così innamorata: l’influencer ha pubblicato delle foto insieme al fidanzato che fanno impazzire i fan

Era poco più che un’adolescente quando per la prima volta Giulia De Lellis apparve in televisione come corteggiatrice di Andrea Damante a “Uomini e donne“. Oggi è una ragazza strepitosa, più matura e con tante esperienze alle spalle e una miriade di progetti da realizzare.

Accanto a lei c’è Carlo Beretta, il suo fidanzato che la supporta e sostiene in ogni situazione. Con lui sembra aver ritrovato quella serenità e felicità che aveva perso da tempo.

Giulia De Lellis, coccole e baci per l’influencer – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Seguita da più di cinque milioni, Giulia De Lellis condivide con i fan molti momenti delle sue giornate e alcuni scatti mozzafiato che fanno il giro del web. Uno degli ultimi post è un insieme di foto con il suo fidanzato Carlo dove si mostrano molto vicini, tra coccole e baci.

L’influencer indossa un vestito rosso e degli anfibi, lui un paio di jeans neri e una giacca di pelle. I due sono molto affiatati, complici e innamorati come non mai.

“Verso la luna e oltre” ha scritto sotto al post la De Lellis che con Carlo sembra aver trovato l’amore vero. I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare commenti sotto alle foto e tra i tanti si legge: “E’ sempre una gioia vedervi insieme, sempre più uniti” e poi ancora “Tra le sue braccia è sempre casa”.

L’influencer è tornata a sorridere da quando ha conosciuto Beretta e i due hanno molti progetti da realizzare, sui social qualcuno ha parlato di una casa nuova. Per adesso non ci sono ulteriori dettagli al riguardo, ma la De Lellis non perderà occasione di parlarne.

