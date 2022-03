Amici, Giulia è incinta: il padre si chiama Marcello. Che Sorpresa

La ballerina si è mostrata in una versione inedita sfoggiando a tutti il suo pancione. E’ al settimo cielo, insieme al suo celebre compagno…

Giulia sta vivendo uno dei momenti più belli nel corso della via di una donna, quello della gravidanza.

La ballerina da quando ha dato l’annuncio sui social di essere in dolce attesa non ha mai smesso di condividere gli scatti con il suo pancione in bella vista.

Radiosa e felice come non è mai stata, l’ex volto di ”Amici” e il suo compagno, conosciuto proprio all’interno del reality show, sono al settimo cielo ma i fans ne vogliono saperne di più…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> “Dea”: Shaila Gatta, in bikini alza la temperatura. Fisico spettacolare e posa incandescente – FOTO

Giulia Pauselli racconta la sua gravidanza sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐏𝐚𝐮𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢 (@la_pauselli)

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta aspettano un figlio. I due si sono conosciuti nel 2015 all’interno del talent show più longevo di Canale 5.

Lei è stata prima allieva e poi è diventata ballerina professionista e si è vociferato anche che abbia avuto una liaison con Stefano De Martino quando lui stava con Emma Marrone.

Marcello ha ricoperto diversi ruoli all’interno del reality, da ballerino professionista a conduttore del daytime prima con De Martino e poi con Ciavarro.

La ballerino è felicissima del momento che sta vivendo ma rimane comunque molto riservata, in un post su Instagram ha scritto:

“Ci sono giorni in cui vorrei gridare al mondo quanto di più prezioso sta crescendo dentro dì me ma poi penso che per una volta nella vita non esiste cosa più intima, profonda e viscerale dì questa e che merita tempo, rispetto e protezione”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> Maria Grazia Cucinotta, delle prospettive ammiccanti rivelano quei punti irresistibili: una seduzione pura – FOTO

Dopo un mese dall’annuncio della gravidanza, la coppia ha rivelato di aspettare un maschietto. Di recente sono stati anche ospiti a ”Verissimo’‘ da Silvia Toffanin ma neanche in quell’occasione hanno voluto rivelare il nome che hanno in mente per il futuro nascituro.