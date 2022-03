Miriam Leone possiede una bellezza rara e delicata, una donna dai lineamenti originali ed un fisico da urlo in grado di valorizzare ogni abito indossato.

Non a caso infatti Miriam è stata eletta in passato Miss Italia e da li è partita per lei una carriera ricca di soddisfazioni e traguardi raggiunti. Il mondo del cinema l’ha accolta a braccia aperte permettendole di coltivare la sua passione per la recitazione.

Una bellezza molto particolare quella di Miriam: un viso dai lineamenti delicati e uno sguardo capace di travolgere chiunque la incontri. In una storia su Instagram l’attrice ha condiviso il suo look scelto per queste meravigliose giornate di Primavera. Una gonna aderente lunga di un rosa delicato ed un top dello stesso tessuto panna con dei ricami sulla parte del seno. Un fisico come il suo rende giustizia a qualsiasi indumento scelto e la sua semplicità dimostra quanto le doti naturali siano sempre la carta vincente per qualsiasi donna. Miriam in questa foto appare ancora in fase di preparazione, con l’acconciatura da fare ed il trucco da ultimare, eppure è sempre bellissima ed affascinante come suo solito.

Miriam Leone sceglie un look Primaverile e scatta una foto per i follower

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura Chiatti, il figlio Enea li ha identici a lei: tutti lo hanno notato – FOTO

Una carriera piena di risultati importanti quella di Miriam che proprio nelle ultime settimane è al cinema con Pierfrancesco Favino ed il film “Corro da te”. Un’interpretazione eccezionale quella dell’attrice che presta la sua immagine alla giovane Chiara, una donna su una sedia a rotelle piena di vitalità e voglia di mettersi in gioco.

Un messaggio importante quello lanciato nel film che dimostra quanto la disabilità possa comunque permettere a colei che vive costantemente con una patologia come l’attrice nel film, di riuscire comunque a costruirsi una vita piena di impegni e successi personali. Miriam ha ottenuto tantissimi complimenti sul web e nelle trasmissioni in cui è andata per promuovere il film, una donna talentuosa e con una caratteristica che fa la differenza: la classe innata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stefano De Martino papà bis: la confessione in diretta da Mara Venier