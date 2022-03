Napoli, Vanessa Cella muore dopo 3 interventi di chirurgia. L’accusa è di omicidio colposo

Le indagini sulla morte della 37enne sono ancora in corso, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo contro ignoti.

La donna originaria del quartiere Arenaccia di Napoli è deceduta sabato sera dopo una corsa precipitosa verso l’ospedale del Mare, dove però è giunta già priva di vita.

La famiglia ha sporto denuncia ai Carabinieri di Torre del Greco, mentre la salma della 37enne madre separata con un figlio minorenne è stata sequestrata per svolgere l’autopsia e chiarire le cause della morte.

Vanessa Cella si era sottoposta pochi giorni prima a tre interventi di chirurgia estetica non invasivi che però le hanno causato un arresto cardiaco e la successiva morte violenta. Ora le indagini sono aperte e si cercherà di trovare una chiave al caso.

Cos’è successo a Vanessa? Ritardo nei soccorsi

La donna è deceduta sabato sera dopo tre operazioni consecutive di chirurgia estetica, vale a dire una rinoplastica, una liposuzione e una mastoplastica additiva. Eseguite tutte presso la clinica Santa Maria la Bruna di Torre del Greco a Napoli.

Secondo quanto riferito dagli anziani genitori e dai tre fratelli, Vanessa non si sarebbe mai ripresa completamente dall’anestesia che le è stata fatta in clinica. A differenza invece di quanto riportato dai medici della struttura che hanno invece riferito che tutto era andato per il meglio.

Tanto che sabato sera ci sarebbe stato il malore letale che neppure la corsa verso l’ospedale avrebbe evitato. I familiari inoltre hanno evidenziato un enorme ritardo nell’arrivo dell’ambulanza (quasi un’ora). Motivo per cui hanno contattato i Carabinieri di Torre del Greco per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti.

Hanno sporto infatti una denuncia-querela tale per cui la Procura di Torre Annunziata ha deciso di aprire un un fascicolo con l’accusa di omicidio colposo a carico di ignoti al momento.

Il legale della famiglia, Enrico Ricciuto, ha fatto sapere che c’è grande attesa da parte dei familiari, soprattutto da parte dei genitori che non hanno ancora potuto riabbracciare la salma.