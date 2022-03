La meravigliosa sorellina della nota Belen Rodriguez ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto scattata in piscina.

Il post è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla condivisione: i followers di Cecilia lo hanno apprezzato moltissimo!

Lo scopo dell’immagine è quello di mostrare e promuovere un costume della sua nuova collezione “Me-fui”: si tratta di un costume da bagno intero, che presenta un’ampia sgambatura ed un tessuto variopinto.

Non c’è alcun dubbio: la Rodriguez è il mix perfetto tra bellezza, classe, eleganza, fascino e stile… come si fa a non innamorarsene?

Nel post, scattato a Milano, viene immortalata una parte del corpo della bella influencer immersa nell’acqua di una piscina: dalla foto si intravede solamente la schiena, un fianco ed il lato B… gli zoom si sono sprecati!

Siete pronti a vedere lo scatto più cliccato del momento? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Cecilia Rodriguez, i social sono esplosi a causa della sua ultima FOTO: l’attenzione è tutta sulla pesca!

Il post è stato bombardato di condivisioni, mi piace, messaggi e commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti e apprezzamenti, ad esempio: “Sei un capolavoro“; “Niente da aggiungere”; “Wow non c’è niente da dire. Sei uno spettacolo” oppure “Che schianto”.

Oltre ad essere molto conosciuta nel mondo della tv, Cecilia è dunque anche super seguita sui social network: il suo profilo Instagram esplode di followers!

Sul suo account, la Rodriguez condivide contenuti sempre nuovi: i viaggi in giro per il mondo, i suoi affetti più stretti, le campagne del suo brand di costumi da bagno, le foto scattate durante i servizi fotografici e tanto altro ancora…

Una cosa è certa: la fantastica ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’ sa sempre come riuscire a non passare mai inosservata!