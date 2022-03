Pomeriggio 5, il comportamento dell’ospite è troppo per la D’Urso: “ha perso la brocca”

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non ha mancato di criticare il comportamento della naufraga dell’Isola: per la conduttrice è davvero troppo

A Pomeriggio 5 non sono mancate le discussioni rispetto alla puntata dell’Isola andata in onda ieri sera. In particolare, il comportamento inspiegabile di Floriana Secondi ha scatenato un diverbio piuttosto acceso tra gli analisti della D’Urso.

La naufraga, eliminata in coppia con Antonio Zequila, sembrava più che intenzionata ad abbandonare il gioco, salvo poi ricevere le aspre critiche di Ilary Blasi. Spronata dalle parole della conduttrice, Floriana e il compagno hanno deciso di fermarsi a “Playa Sgamada” per proseguire il loro percorso.

Durante la puntata odierna del programma della D’Urso, la Secondi è stata oggetto di molte accuse. Persino la padrona di casa, in un confronto con Vladimir Luxuria, è parsa avercela particolarmente con lei.

Pomeriggio 5, il comportamento di Floriana Secondi è troppo per la D’Urso: “ha perso la brocca”

L’atteggiamento remissivo di Floriana Secondi non è affatto piaciuto alla conduttrice Ilary Blasi. Durante la puntata di ieri, la moglie di Totti ha dovuto rammentare alla naufraga il suo sogno di partire per l’Honduras per intraprendere quest’avventura. Solo grazie alle parole della presentatrice, la concorrente si è decisa a rimanere all’Isola dei Famosi per far cambiare idea al pubblico.

Quest’oggi, a Pomeriggio 5, gli opinionisti della D’Urso non hanno mancato di criticare ampiamente l’atteggiamento di Floriana, non in linea con quanto da lei dichiarato in precedenza. Tutti, infatti, sembravano a conoscenza del forte desiderio della Secondi di partecipare all’Isola nelle vesti di naufraga.

Un desiderio di cui, stando alla diretta trasmessa ieri, Floriana pareva essersi dimenticata in fretta. Persino Barbara D’Urso, nell’interagire con Vladimir Luxuria, non ha potuto far a meno di tirare in ballo le dichiarazioni della stessa Secondi.

“Veniva nelle mie trasmissioni a piangere perché voleva fare l’Isola” – ha affermato a Pomeriggio 5 la conduttrice – “Aveva perso la brocca, voleva partecipare ad ogni costo“. Affermazioni piuttosto pesanti, quelle della presentatrice, che hanno confermato quando detto ieri sera proprio da Ilary Blasi.

Il cambio di rotta di Floriana, a quanto pare, non avrebbe convinto gli ospiti di Pomeriggio 5, né tantomeno la conduttrice dell’Isola. Solo nelle prossime settimane scopriremo se Floriana è veramente intenzionata a proseguire il suo percorso.