IL Volo, spunta una rara FOTO: uno dei tre tenori trovato cosi, fan sconvolti

Il Volo, spunta una foto rara: uno dei tre tenori del gruppo è stato trovato in condizioni alquanto particolari: tutti sconvolti.

Il Volo è senza il minimo dubbio uno dei gruppi più amati e seguiti dagli italiani. I tre ragazzi che compongono il trio fanno sognare tutti con la loro musica e le loro voci inconfondibili. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono diventati una sola cosa nel corso del talent ‘Ti lascio una canzone’: l’intuizione del regista Roberto Cenci, che decise di unire i tre (in quegli anni) bambini in un trio, si è poi rivelata azzeccatissima.

Il Volo, ad oggi, è conosciuto in tutto il mondo: proprio qualche settimana fa i tre cantanti sono rientrati in Italia dopo aver portato il loro ‘Il Volo sings Ennio Morricone’ il America. La loro pagina Instagram vanta ben 635mila followers: i numeri sono in continua evoluzione e i fans seguono assiduamente gli annuncio e le rivelazioni che fanno attraverso i network. In rete, intanto, sta circolando una rara foto: uno dei tenori, in queste condizioni, sta scioccando tutti.

Il Volo, spunta una rara foto: il tenore trovato così, tutti sconvolti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Barone Il Volo (@barone_piero)

Piero Barone, qualche mese fa, pubblicò in rete uno scatto notato da pochissime persone. A distanza di settimane, la fotografia sta circolando con estrema velocità sul web. Il 28enne decise di sorprendere il suo pubblico togliendo la sua inconfondibile barba e immortalandosi in un’immagine senza indossare i suoi iconici occhiali.

Il ragazzo si limitò a scrivere in didascalia un hashtag per fare gli auguri di Buon Anno ai suoi numerosi followers. In queste condizioni, il nativo di Naro ha scioccato ( e sta ancora scioccando) tutti: non sembra veramente lui, ma proprio un’altra persona. Tralasciando ciò, il gruppo ha annunciato che sarà presente in qualità di ospite alla serata dedicata a Lucio Dalla che si terrà il 2 giugno all’Arena di Verona.