Nello studio di “Detto Fatto” è al centro una pesante polemica. Bianca Guaccero è senza parole per quanto accaduto. Retroscena sbalorditivo.

Stupore e grande dispiacere. Questi i sentimenti vissuti negli studi di “Detto Fatto” a seguito di una polemica al centro della scena durante la puntata odierna.

Programma targato Rai due, in onda dal 2013, è condotto da Bianca Guaccero dal 2018. Prima di lei era invece guidato da Serena Rossi e di seguito da Caterina Balivo. Per un totale di più di 1552 puntate, tiene sempre incollati gli spettatori facendogli compagnia in tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì.

Tra tutorial, ospiti speciali, approfondimenti, i colpi di scena e i momenti travolgenti non mancano mai puntata dopo puntata. Questa volta a catalizzare l’attenzione del pubblico attimi inaspettati a seguito dello scoppio di una pesante polemica.

“Detto Fatto”: protagonista la polemica più pesante

Durante la puntata di oggi, lunedì 28 marzo, di “Detto Fatto” è stata ripercorsa la notte degli Oscar. In particolare il dibattito si è focalizzato sul pugno sferrato da Will Smith, protagonista della manifestazione per il film “Una manifestazione vincente”.

L’attore si è scagliato contro il suo amico comico, Chris Rock, dopo che ha scherzato sul palco sulla moglie dell’attore che aveva i capelli rasati in quanto soffre di alopecia. In studio si è ripercorso il momento sottolineando come tutti pensavano fosse una gaf e come il comportamento di Will abbia lasciato basito il mondo intero.

“Non bisogna legittimare la violenza”, le parole di Bianca incredula per l’accaduto che sta catalizzando l’attenzione dei media.

Di seguito poi si è passati a ripercorre quanto si è verificato durante la serata: Bianca si è mostrata molto dispiaciuta per la mancanza di una vittoria italiana. In particolare la conduttrice ha rivelato come avrebbe desiderato che una statuetta arrivasse a Paolo Sorrentino con “La mano di Dio”, film che ha apprezzato moltissimo.

Di seguito una menzione alla pellicola “Luca” che Bianca ha svelato come la figlia ne sia rimasta affascinata e come anche lei ne abbia apprezzato la semplicità e i messaggi profondi raccolti al suo interno.