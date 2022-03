La soffiata di Lulù Selassié: “chi mi conosce lo sa..”. Neanche Manuel può competere

La soffiata di Lulù Selassié ai seguaci del web: “chi mi conosce lo sa…”. Neanche Manuel Bortuzzo potrebbe mai competere

In sei mesi di percorso televisivo al Grande Fratello Vip, Lulù Selassié ha sicuramente affrontato moltissimi cambiamenti. Se inizialmente la princess appariva letteralmente in simbiosi con le due sorelle Jessica e Clarissa, con il tempo la giovane è riuscita a distinguersi per personalità e carattere.

In aggiunta, all’interno della casa più spiata d’Italia, la bella Lulù ha trovato l’amore nel coinquilino Manuel Bortuzzo. Tornata alla sua vita di sempre da appena due settimane, la Selassié non manca di condividere con i followers tutto quello che le accade nel quotidiano.

Uno dei suoi ultimi scatti, in particolare, non ha mancato di far sorridere il pubblico che la segue. Questo lato di Lulù non ce lo saremmo mai aspettati: neanche il fidanzato Manuel può competere…

Dal giorno in cui ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié sta cercando di recuperare il tempo perso con i suoi affetti. In particolare, la giovane ha immediatamente raggiunto il fidanzato Manuel Bortuzzo, col quale l’amore sembra andare a gonfie vele.

Parallelamente, la princess ha ripreso i contatti con i suoi followers, che non manca di intrattenere attraverso pubblicazioni e stories che sono come sempre cliccatissime. In un recente video pubblicato tramite Instagram, a questo proposito, la Selassié ha voluto mostrare al suo pubblico una parte inedita di sé.

“Chi mi conosce sa quanto amo questo piatto! Gnocchi alla Sorrentina“, ha dichiarato l’ex gieffina, immortalando un gustosissimo piatto di pasta che Lulù non avrà sicuramente mancato di assaggiare. A quanto sembra, la Selassié sembrerebbe avere un’altra grande passione oltre a quella per Manuel Bortuzzo: la passione per il cibo.

La story data in pasto agli utenti avrà indubbiamente fatto venir loro l’acquolina in bocca. La bellissima Lulù, con una soluzione semplice ma efficace, è riuscita a catalizzare tutte le attenzioni su di sé.