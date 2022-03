Sono tanti i campioni che hanno dimostrato durante i vari step all’Eredità, di avere una solida preparazione culturale, un bagaglio che permette ai concorrenti di vincere molti soldi.

In ogni puntata ci sono sette concorrenti ma se in un primo momento a partecipare al gioco inziale sono in tanti, negli step successivi il numero diminuisce sempre più, fino ad arrivare alla Ghigliottina, che vede un solo concorrente.

Flavio Insinna è un conduttore molto apprezzato dal pubblico italiano, simpatico e preparato, è riuscito ad ottenere un riscontro alto e meritato e questo permette alla sua carriera di crescere e arricchirsi di esperienze e ricordi indelebili. Ogni puntata determina un campione e molti di questi lasciano un segno importante nel cuore del telespettatore ma anche in quello del conduttore. É il caso di Alessio, il giovane diciottenne che ha rubato l’attenzione di tutti con la sua preparazione e l’educazione che lo ha contraddistinto durante le puntate. Ogni domanda ha le sue insidie e arrivare fino alla fine significa dimostrare di essere davvero preparati.

La gaffe avvenuta all’Eredità, Flavio Insinna senza parole

Durante una delle puntate, un concorrente si è lasciato andare ad una gaffe che ha lasciato tutti senza parole, primo in assoluto Flavio Insinna. Ogni step ha delle domande spesso complicate e la risposta giusta permette di assicurarsi il prossimo turno. In un momento il concorrente si è trovato davanti una definizione particolare: “Quella assistita è meno faticosa“.

La risposta giusta era “Pedalata” ma il giovane ha risposto invece “Procreazione”, generando in studio un imbarazzo generale. Flavio Insinna non è riuscito a trattenere una risata contagiosa coinvolgendo tutto il pubblico. Anche il web dopo la messa in onda della puntata si è scatenato lanciando delle simpatiche affermazioni sul programma. “L’Eredità è un programma pieno di sorprese“, questa una delle frasi scritte sui social, aggiungendo anche che da questo programma non si smette mai di imparare. Una gaffe quella del concorrente che di sicuro resterà impressa nella mente di tutti gli appassionati e non solo.

