Lutto nel Cinema, muore la grande stella di Fantozzi

Lutto nel mondo del cinema: si è spento uno dei grandi attori del panorama italiano, la grande stella di Fantozzi.

Quando una persona nota al grande pubblico muore, ovviamente in rete e sui social network si parla solo di lui. La gente ha sicuramente amato Lars Bloch, l’attore danese ma naturalizzato italiano. E’ stato l’interprete di una scena diventata mitica tra i cultori della serie che ha come protagonista Paolo Villaggio. Lars Bloch, noto per il ruolo del Mega Presidente Arcangelo del film “Fantozzi contro tutti”, è morto a Roma all’età di 83 anni. L’attore danese viveva in Italia dalla fine degli Anni Cinquanta. La camera ardente sarà allestita il 30 marzo dalle 11.30 alle 12.30 al Tempietto Egizio al cimitero romano del Verano.