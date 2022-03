Carlotta Mantovan la vedova di Frizzi bacia proprio lui: lo stupore è generale – FOTO

L’attenzione degli utenti in rete si concentra su un particolare inatteso quanto definito, sin da subito, “senza filtri”. E’ amore per Carlotta Mantovan?

La bellissima conduttrice e giornalista di origini veneziane, Carlotta Mantovan, è stata immortalata in uno scatto che ha presto suscitato reazioni contrastanti fra moltissimi dei suoi fan in rete. L’ex modella, classe 1982, avrebbe decisamente lasciato attonito il suo seguito. Il quale non ha esitato a condividere le proprie opinioni.

Largamente amata dal vasto pubblico della penisola, anche per la sua indimenticabile storia d’amore con lo showman prematuramente scomparso, Fabrizio Frizzi, la conduttrice di “Tutta salute” ha esordito nel mondo dello spettacolo in qualità di concorrente a “Miss Italia” nel 2001, Dove, tra l’altro, sarebbe scattato lo stesso colpo di fulmine con il suo grande amore.

“Senza Filtri” Carlotta Mantovan il bacio galeotto desta grande stupore – FOTO

Ad oggi, la nata sotto il segno del Sagittario, ha deciso di trasferirsi in Francia assieme alla figlia, Stella. La conduttrice pubblica di tanto in tanto, sul suo profilo, alcuni momenti della sua quotidianità a stretto contatto con la natura. Dai quali si è dedotto a più riprese, nel corso di questi ultimi anni, una rinnovata atmosfera di serenità nella sua vita privata.

“L’amore senza filtri“, risponderà a tal proposito un’utente rivelatasi particolarmente sorpresa della scena che si palesa davanti ai suoi occhi. “Wow“, continuerà la fan di Carlotta, lasciando evincere che si tratti di una vera sorpresa.

Nonostante la grande sintonia, già manifesta, della conduttrice per il mondo animale: l’immagine di quest’ultimo “bacio galeotto“, apparso nelle scorse settimane, pare sia riuscita a mostrare al pubblico quale sia “il suo posto” prediletto in assoluto.

Carlotta, infatti, assieme alla sua bambina di otto anni, ha sovente l’abitudine di trascorre intere giornate dedicandosi all’equitazione e all’amore che entrambe nutrono da tempo immemore per i loro cavalli.

Eppure, se per la maggior parte dei suoi fan su Instagram l’immagine sarà assoluta dimostrazione di “tenerezza“, alcuni non si troveranno anche a non essere pienamente d’accordo con il gesto della conduttrice. “Smettetela con questi baci passionali ai cavalli!“, scriverà un’ultima utente ponendo in tal modo fine al vasto giro di considerazioni.