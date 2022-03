Rinvenuto in mare il corpo del ragazzo di 27 anni disperso da ieri pomeriggio a Santa Maria La Scala, frazione di Acireale, provincia di Catania.

Nella giornata di ieri, martedì 29 marzo, erano iniziate le ricerche di un giovane tunisino di 27 anni risultato disperso nelle acque di Santa Maria La Scala, frazione di Acireale (Catania).

Purtroppo, questa mattina, le attività si sono concluse con il rinvenimento del corpo privo di vita del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, pare che il 27enne – insieme al fratello– si sarebbe immerso in mare nonostante le condizioni meteo avverse.

Si sono concluse tragicamente le ricerche del giovane tunisino di 27 anni scomparso nella giornata di ieri in località Santa Maria La Scala, frazione di Acireale (Catania).

Il ragazzo, immersosi insieme al fratello nonostante le condizioni meteo avverse, non sarebbe più uscito dall’acqua. Immediata la chiamata ai soccorsi i quali hanno attivato la macchina delle ricerche. Sul posto, immediatamente è stata inviata una motovedetta insieme a due battelli.

Stando a quanto riportano i colleghi della redazione di News Sicilia, a condurre le operazioni la Guardia Costiera insieme alla Guardia di Finanza ed ai Vigili del Fuoco. I militari sono stati coadiuvati anche da un elicottero e da un gruppo di sommozzatori.

Purtroppo, però, nonostante gli sforzi, stamane il corpo privo di vita del 27enne è stato rinvenuto in mare. Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto. Forse potrebbe aver accusato un malore, oppure essere annegato a causa delle pessime condizioni marine. Il fratello, infatti, sarebbe riuscito a mettersi in salvo – riferisce la redazione di News Sicilia– uscendo dall’acqua solo grazie all’aiuto di un passante ed insieme avrebbero allertato i soccorsi.

Sul punto gli inquirenti stanno indagando. Non è ancora stato reso noto se sulla salma verrà eseguito l’esame autoptico. A deciderlo sarà la competente Procura nelle prossime ore.