Federica Panicucci continua a stupire i fan con uno scatto mozzafiato, ecco il suo ultimo outfit che ha lasciato tutti a bocca aperta

La conduttrice di “Mattino 5” sa bene come attirare l’attenzione del pubblico e lo fa ogni giorno con classe ed eleganza. Federica Panicucci è un vulcano di energia che con la sua bellezza e il suo talento ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di telespettatori.

Molto attiva anche sui social, la presentatrice di Mediaset condivide con i follower molti momenti delle sue giornate, sia del tempo libero che a lavoro. E’ solita pubblicare l’outfit del giorno, lasciando tutti senza parole.

Federica Panicucci, tra eleganza e raffinatezza: non manca niente – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

In attesa di scoprire cosa ha indossato per la puntata del 30 marzo, i fan sui social hanno potuto ammirare la conduttrice che ha pubblicato l’outfit di martedì 29 marzo. Attraverso tre foto, una più bella dell’altra, Federica Panicucci ha mostrato un look strepitoso.

Eleganza e raffinatezza con lei non mancano mai ed un completo nero è tutto quello di cui ha bisogno per essere ancora più bella e sensuale. I capelli sono sciolti e mossi dal vento, il trucco fa da contrasto al colore dei vestiti e il sorriso la rende irresistibile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Don Matteo” lacrime indomabili per Terence Hill, l’annuncio di Raoul Bova scuote i fan

“C’è sempre qualcosa di bello che deve arrivare. Ricordalo”, ha scritto sotto agli scatti diventati virali. Immediatamente sono arrivati commenti da parte dei follower e tra i tanti si legge: “Semplicemente divina, aspettando con ansia di rivederti” e poi ancora “Una delle donne più belle della TV italiana”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Arisa e Vito Coppola, una nuova avventura insieme: è ufficiale – FOTO

Ancora una volta la Panicucci ha fatto centro, è impossibile resistere alla sua bellezza e alla semplicità e naturalezza che la contraddistinguono da sempre. Non a caso, Mediaset la sceglie come conduttrice di “Mattino 5” da anni, ottenendo grazie al suo lavoro ottimi risultati. Il pubblico la adora ed ha piena fiducia in lei, in quello che fa e in cui crede.