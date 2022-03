Sappiamo proprio tutto su Mara Venier? C’è un dettaglio sulla vita della conduttrice rimasto nascosto: ecco di cosa si tratta

Mara Venier è la zia degli italiani che ogni weekend è sempre in pole position alla conduzione di “Domenica In”, pronta a condividere con il pubblico grandi emozioni.

Sappiamo tutto sulla sua vita pubblica e privata, o almeno questo è quello che abbiamo sempre pensato, ma se vi dicessimo che c’è un dettaglio sul passato della conduttrice che nessuno conosce? Si tratta di un evento che l’ha colpita profondamente.

Mara Venier, il retroscena mai venuto a galla

Mara Venier è sposata dal 2006 con il produttore cinematografico Nicola Carraro e la conduttrice più volte ha ribadito di non aver mai provato un amore così grande come quello per suo marito.

Prima però ha avuto tante altre relazioni, tra queste nessuno potrà mai dimenticare il matrimonio con Jerry Calà, i due sono stati sposati per un anno ed oggi hanno un rapporto di amicizia incredibile.

Ma cosa sappiamo sul suo primo amore? A Mestre, la città della sua infanzia e adolescenza, ha conosciuto Francesco Ferracini di cui si innamorò perdutamente. A diciassette anni lo raggiunse a Milano e rimase incinta. La coppia nel 1968 si sposò, ma la sera stessa del matrimonio il marito partì per Roma per intraprendere la carriera da attore.

Dopo qualche mese nacque la bambina prematura e cagionevole, ma i due non avevano ancora deciso il nome. Così la Venier decise di chiamarla Elisabetta, come la suora che aveva voluto subito battezzarla.

La piccola riuscì a salvarsi ed oggi è una donna meravigliosa che ha seguito le orme della madre, diventando una conduttrice.

Mara Venier, oltre ad essere moglie e mamma, è anche nonna. Nel tempo libero trascorre molti momenti insieme ai suoi nipoti che, come ha più volte ribadito, sono la sua gioia. La conduttrice della Rai si ritiene fortunata sotto ogni aspetto: dalla famiglia al lavoro, giorno dopo giorno ha ottenuto grandi risultati.