Ilary Blasi contro Simona Ventura. Un gesto poco apprezzato

Ilary Blasi si scaglia contro Simona Ventura a causa di un suo gesto sui social molto poco apprezzato dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi

Ilary Blasi negli ultimi mesi è stata al centro del gossip come non mai. Travolta da una vera e propria bufera mediatica. La notizia della crisi con Francesco Totti e della loro presunta separazione, ha riscosso molto scalpore creando scompiglio soprattutto tra i fan, che non potevano credere alle loro orecchie.

A quanto pare però, non ci sarebbe nulla di reale. A dirlo è stata proprio la diretta interessata che, in un’intervista, ha affermato come si tratti solamente di continue fake news. “Non capisco perchè Francesco venga dipinto come un fedifrago. Si fida delle persone sbagliate sicuramente– ha detto la conduttrice riferendosi al marito e ha aggiunto –Mi sto accorgendo che ogni cosa che dico diventa notizia, forse cado in situazioni particolari e non me ne rendo conto“.

Ilary Blasi mette i puntini sulle i. La risposta tagliente a Simona Ventura

Nell’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, la Blasi ha voluto dire la sua e chiarire una volta per tutte come stanno le cose tra lei e il marito, rassicurando tutti che non ci sarà nessuna separazione e che si è trattato solo di un bombardamento da fake news. Ci tiene a mettere i puntini sulle i la bellissima conduttrice de L’Isola dei Famosi, appena ripartita su Canale5, e per farlo ha deciso anche di rispondere alla collega Simona Ventura che poco tempo fa aveva pensato bene di dire la sua, tramite post sui social, sulla presunta separazione tra Ilary e Francesco.

La Ventura aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un post, che voleva essere di sostegno e solidarietà alla coppia, dove invitata tutti a non infierire in quella che è già di per sé una situazione dolorosa, ovvero la separazione. A distanza di qualche settimana Ilary ha commentato così il gesto fatto dalla collega: “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi… Boh!“, dimostrando così di non avere affatto apprezzato.