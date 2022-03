Elisabetta Gregoraci festeggia ancora: dopo il compleanno del figlio un altro appuntamento importante. Felicità allo stato puro

Una donna non solo bella e ambiziosa, ma anche carismatica e sicura di quello che vuole dalla vita. Showgir, icona di bellezza e di stile e super mamma. Elisabetta Gregoraci è tutto questo messo insieme. Non si ferma mai tra un impegno ed un altro e simboleggia la forza, la vivacità ed il carisma dello stile italiano.

Non per altro è tra i volti più ricercati dai grandi brand di moda, protagonista unica alla recente Milano Fashion Week per la quale ha sfoggiato look ricercanti con un pizzico di audacia, quel che basta per attirare e piacere.

Da poco ha festeggiato il compleanno del suo principe azzurro, il figlio Nathan Falco nato dal matrimonio con Flavio Briatore e adesso si festeggia un altro uomo, il più importante della sua vita.

Elisabetta Gregoraci e la festa per lui: le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Serata di felicità ed allegria, in famiglia, per Elisabetta Gregoraci che festeggia il compleanno di suo papà.

“Auguri Papino buon compleanno 🎂 ti amiamo tanto .. sei un padre e un nonno meraviglioso ❤️ @mgregoraci1951 @marziagregoraci” ha scritto la showgirl calabrese mostrando a tutti, nella serata di ieri, gli scatti della piccola festicciola che lei e la sorella Marzia hanno organizzato per il loro guerriero.

Una cena molto intima con figlie e nipoti per festeggiare l’uomo che da sempre le coccola e le vizia. Elisabetta è molto legata alla famiglia, alla sorella, ai nipotini e al suo papà che dopo la morte della mamma è rimasto solo.

Scatti semplici e piani di amore. Prima in mezzo alle sue due figlie, il signor Mario le abbraccia e le stringe a sé. Poi sono Elisabetta e Marzia che lo baciano. Arrivano anche i nipotini, i figli di Marzia. Manca, invece, Nathan Falco.

Lo staff del locale, nel quale compare anche un quadro della Gregoraci, omaggia il padre della showgirl portando il dolce con la candelina. Gli auguri social arrivano a valanga per l’ex moglie di Briatore ed il suo papà con tante parole molto carine. Tra tutti c’è chi nota quando papà e figlia siano belli insieme e dice: “Siete meravigliosi”.

