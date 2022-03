Rita Dalla Chiesa esce allo scoperto e lo dice a tutti: non si vergona a dire la verità. Ecco il male di cui soffre

Rita Dalla Chiesa non ha bisogno di presentazioni. Figlia del noto e compianto generale Dalla Chiesa, per anni è stato il volto indiscusso e familiare di “Forum” , l programma di Canale 5 che oggi vede al timone Barbara Palombelli. Oggi la giornalista non ha un programma tutto suo ma la vediamo spesso in tv nelle vesti di opinionista e leggiamo i suoi pensieri tramite i social.

L’ex moglie di Fabrizio Frizzi condivide molto sui social, dando la sua opinione su quello che succede nel corso delle giornate. Ieri in occasione del grande dibattito che si è scatenato intorno alla reazione di Will Smith, durante la notte degli Oscar, nei confronti del comico Chris Rock che ha fatto una battuta sui capelli della moglie, Rita non ce l’ha fatta a trattenersi e ha detto la sua.

“Secondo me potremmo discuterne all’infinito. Ma tu la mia donna non la umili, ridendo, in mondovisione” ha cinguettato decisamente arrabbiata.

Rita Dalla Chiesa, la verità: “Sono malata di..”

Come fa per i principali fatti del giorno, Rita Dalla Chiesa usa la verità anche per la sua vita privata. Quando parla di sé non si nasconde ammettendo anche le sue fragilità. Tempo fa, in una vecchia intervista, aveva ammesso di aver attraversato un periodo molto difficile seguito alla morte del suo ex marito.

Rita ha parlato della depressione e non solo. Ha raccontato anche del suo lavoro e della situazione che ha vissuto in questi ultimi anni. A cuore aperto ha rivelato di avvertire molto la mancanza del suo lavoro come conduttrice.

Nel corso della sua lunga carriera ha “mandato all’aria contratti milionari per ritrovarmi senza lavoro”. Lei non riesce a stare senza, ammette di sentirsi in difficoltà rivelando a tutti qualcosa che ha lasciato di stucco, una malattia dalla quale non si può guarire se c’è tanta passione come la sua.

“Sono malata di televisione e ho il coraggio di ammetterlo” ha sottolineato senza vergogna. Un malore interiore insomma avvolto da malinconia e nostalgia che non sono, lo sappiamo, sentimenti facili da affrontare. Il pubblico però le è rimasto sempre vicino e fedele e ogni volta le tributa i suoi omaggi.