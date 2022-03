Milioni di italiani in queste prime settimane di primavera manifestano uno stato di malessere diffuso che coinvolge vari stati psico-somatici.

Primavera non vuol dire solo prati in fiore e maggiori giornate di sole, ma è anche sintomo di effetti collaterali che moltissime persone percepiscono come gravi o quanto meno invalidanti. Il “mal di primavera” colpisce in Italia oltre 2 milioni di cittadini che accusano mal di testa, spossatezza, gonfiore, irritabilità, cattivo umore, ansia, insonnia diffusa e mancanza di concentrazione sul lavoro.

A cosa è dovuto questo stato di malessere? I medici spiegano che l’allungarsi delle giornate dopo il ritorno all’ora legale è spesso non supportato dal fisico che ancora abituato alla mancanza di ore di luce si affatica più facilmente e perde di vitalità.

Serve infatti un periodo di transizione per riacquistare i regolari ritmi circadiani indispensabili per il nostro benessere complessivo. Cosa fare però per combattere questo periodo passeggero?

L’alimentazione è la chiave di volta: come comportarsi a tavola

Non c’è nulla di meglio che prendersi del tempo e fermarsi quando subentrano questi momenti di stanchezza diffusa. Meglio sedersi o dormire per ricaricare le pile e poi essere più attivo il giorno dopo.

Se però anche questo non basta bisogna integrare con la corretta alimentazione le sostanze preziose di cui il nostro fisico necessita. Mai saltare pasti in questa fase, potrebbe essere un danno al nostro fisico, preferire invece pasti leggeri in cui non mancano mai carboidrati, fibre, legumi e cereali, grassi.

I 5 pasti che tanto i medici nutrizionisti esaltano sono sempre una buona scelta: colazione, merenda, pranzo, merenda e cena con prodotti di stagione in cui i colori di frutta e verdura (e spezie) hanno il sopravvento sono anche una gioia per gli occhi oltre che per il cuore.

In questa fase integrare inoltre con vitamine e sali minerali è indispensabile: fatevi consigliare dal medico di base o dal farmacista gli integratori più indicati a voi anche se un multivitaminico oppure un complesso di vitamine B, pappa reale o papaya sono l’ideale.

Aiutatevi con centrifugati e smoothie di frutta fresca, bevete moltissima acqua e praticate sport all’aria aperta. Una bella camminata o una biciclettata sono il ricostituente migliore per chi vuole abbattere mal di testa e irritabilità.