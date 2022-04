Annalisa fa sognare tutti i suoi follower con una micro apparizione. Arriva davanti allo specchio e poi sparisce ma questo basta per far sussultare tutti

Ne ha fatto di strada da quando è entrata in modo timido nella scuola di “Amici” per diventare oggi una delle cantanti più apprezzate del panorama italiano e una delle belle più seguite e amate del mondo di Instagram. Parliamo di Annalisa Scarrone, per tutti semplicemente Annalisa, la rossa che si è saputa imporre sulla scena musicale con la sua voce ed il suo incredibile talento.

In questi giorni si trova a Dubai. Lo ha documentato nelle sue Instagram Stories mostrando anche dei momenti della sua esibizione all’Expo 2020 al Dubai Millennium Amphitheatre.

Dopo Arisa un’altra bella voce del panorama italiano sbarca nella manifestazione per portare in alto il talento italiano. E anche Annalisa come Arisa sa come conquistare il suo pubblico non solo con la voce ma anche con altre armi. I suoi follower lo sanno bene e non vedono l’ora di vedere sempre nuovi contenuti.

Annalisa osa: allo specchio la visione è audace. Il VIDEO

