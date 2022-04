Kasia Smutniak torna su Instagram con il suo proverbiale splendore. Semplicità e stile che raccontano la bellezza fatta persona

Queste sono certamente le settimane di Kasia Smutniak, la nota attrice polacca che ha fatto del nostro Paese la sua casa. La vediamo protagonista in diverse situazioni, tutte che mettono al centro il suo talento indiscusso.

È lei la protagonista di Venetika, una videoinstallazione che omaggia Venezia realizzata da Ferzan Ozpetek per la Biennale d’Arte di Venezia del 2019 e ora in esposizione al MAXXI di Roma. Kasia come Venezia, immersa nell’acqua, bella, misteriosa ed eterna nel suo essere.

E sempre Kasia dà il volto, il corpo e l’anima alla protagonista del film 3/19 di Silvio Soldini disponibile da alcuni giorni su Prime Video. Lei è Camilla che in seguito ad un incidente mette in discussione tutta la sua vita, pensa al passato, agli errori, riflette sul presente e sul futuro cominciando a cambiare molti pensieri ed idee.

Kasia Smutniak rapisce e conquista: la FOTO

Da sempre Kasia Smutniak, prima sulle passerelle e poi sul piccolo e grande schermo, è stata apprezzata e amata dagli italiani. Non solo bella ma piena di talento e passione per il suo lavoro che trova nel pubblico l’acclamazione più totale.

E anche sui social il calore non è da meno. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 500 mila follower e ogni nuovo video o nuovo scatto è sommerso da complimenti e belle parole. Di questo Kasia ne è lusingata. Per lei non esistono critiche e frasi stonate ma solo dolci dimostrazioni di affetto.

È quello che è successo anche con l’ultima foto che l’attrice ha pubblica su Instagram. Uno scatto in bianco e nero firmato Andrea Gandini. L’artista non ha scritto nulla a corredo quasi come a dire che la foto parla da sola. Ed è davvero così: il suo sguardo puro, semplice e pieno di pathos nello stesso tempo, rigato dai capelli che volano sugli occhi, rapisce e conquista.

I suoi follower sono estasiati e per lei hanno solo tantissimi complimenti. Tra tutti c’è chi le dice “OLTRE ogni bellezza. Tu e la tua anima”.