Barbara Pedrotti ha pubblicato una fotografia in cui è sul pavimento: la sua posa intriga il web, mentre il messaggio è da brividi.

Barbara Pedrotti ha raggiunto la popolarità diventato uno dei volti di Sky Sport: la giornalista ha condotto per molto tempo l’approfondimento della trasmissione Bwin. La classe 1982, prima di entrare a far parte del giornalismo sportivo, ha partecipato a ‘Uomini e Donne’ diventando una delle troniste. Dopo aver tentato l’accesso a ‘Veline’ per ‘Striscia la Notizia’, la nativa di Rovereto è diventata in primis speaker in radio per poi passare su Sky.

Barbara è amatissima dal pubblico italiano non soltanto per il suo grande talento, ma anche per la sua bellezza abbagliante. Il suo profilo è seguito da 281mila followers: numeri di tutto rispetto, paragonabili a quelli di diverse influencer. Barbara, poco fa, ha sorpreso la sua platea condividendo un’immagine alquanto intrigante.

Barbara Pedrotti, posa provocante sul pavimento: che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Tra le due scegliere non saprei”, Le Donatella cambio outfit ad alta temperatura: c’è da star male – VIDEO

Barbara, poco fa, ha stupito il suo pubblico condividendo una fotografia alquanto particolare. La giornalista è distesa comodamente sul pavimento e assume una posa intrigante e seducente. Le sue mani sono appoggiate dietro alla nuca, mentre il suo sorrisino delizia il web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> La vita in diretta, Alberto Matano non riesce a trattenere quello che prova: “sono troppo geloso”

In didascalia è apparso un messaggio alquanto particolare e sbalorditivo. “In palette.

Ed eccomi qua pronta a guardare alle prossime settimane che saranno mooolto impegnative“, ha scritto inizialmente la nativa di Rovereto. “Ebbene si, sono così sempre a tutta che sono stata per due anni senza ma ora sono arrivati e sono proprio come li volevo io”, ha annunciato. I followers stanno commentando con enfasi ed entusiasmo. “Sei eccezionale e sfavillante”, “Sempre più bella”, “Che spettacolo”, “Quanto sei bella Barbara. Complimenti e in bocca al lupo per i tuoi progetti”, si legge. Il post ha anche raccolto più di 3mila likes in poco tempo.