La magnifica ex gieffina Aida Yespica ha dato il meglio di sé nel suo ultimo IG post a dir poco pazzesco: vediamolo insieme…

Aída María Yéspica Jaime, nota semplicemente come Aída Yéspica, è una vera e propria bomba ad orologeria: l’ultima foto postata su Instagram ha fatto esplodere il web intero!

Nell’immagine, scattata durante un servizio fotografico con lo sfondo arancione, la splendida trentanovenne venezuelana posa accovacciata, con il corpo di profilo ed il volto girato a favore di fotocamera.

Nello scatto la famosa ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ indossa un outfit total white, con gli accessori dorati: il suo look comprende un body super aderente, con una catenella in vita, e un paio di sandali alti, con il tacco a spillo… il suo stile non teme rivali!

Preparatevi a vedere il post che ha intasato il web intero… si ricorda che la visione è sconsigliata ai deboli di cuore.

Aida Yespica, la FOTO è semplicemente spaziale: mai vista tanta bellezza prima d’ora…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Nella foto Aida sfoggia una pettinatura sciolta e mossa ed un make-up che verte su toni aranciati: ogni elemento di questo scatto è tato curato nei minimi dettagli.

Nella didascalia del post, scattato a Barcellona, la Yespica ha scritto: “Pose” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Posa”).

Le immagini sono state super apprezzate dai followers della nota fashion blogger ed hanno ricevuto innumerevoli visualizzazioni, tantissime condivisioni, svariati messaggi, migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si leggono moltissimi complimenti alla sua straordinaria bellezza, ad esempio: “Sei una dea“; “Sei fantastica Aia”; “Sono senza fiato” oppure “Sei sempre stata una gran gnoxxa”.

Il post è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione: sul web non si parla d’altro!