“Temptation Island”, ricordate Aurora Betti? Il passato drammatico di cui nessuno era a conoscenza

Aurora Betti, ex protagonista di Temptation Island, ha raggiunto la fama grazie al programma di Maria De Filippi. Voi conoscevate la sua drammatica storia?

Temptation Island è stato uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Con molte probabilità, da quest’anno non andrà più in onda perché Maria De Filippi ha deciso di sostituire questo reality con un format tutto nuovo che sta andando in onda proprio in queste settimane. Ovviamente, stiamo parlando del nuovissimo Ultima Fermata.

Nel corso delle edizioni, però, abbiamo avuto modo di conoscere tantissimi personaggi che con le loro personalità hanno raggiunto la fama sui social. Tra questi non possiamo di certo dimenticare Aurora Betti, che durante la sua partecipazione riuscì a divertire in modo particolare il pubblico da casa che si appassionò alla sua storia d’amore.

Temptation Island: Aurora Betti e la sua drammatica storia familiare

Aurora Betti all’interno del programma si mostrò come una ragazza simpatica, intraprendente e a tratti spensierata, ma non tutti conoscono la sua storia familiare. Infatti, proprio di recente, ha deciso di uscire allo scoperto scrivendo un libro uscito proprio nelle ultime settimane.

Il libro si intitola “Mamma, sei tu?” e racconta la sua difficile storia familiare. Aurora, infatti, alla sua nascita è stata abbandonata dalla madre in un centro di accoglienza per giovani madri. Venne adottata dopo pochi giorni, ma nel giro di pochi giorni venne riportata nel centro come un pacco postale. Solo dopo diverso tempo, sono arrivati i genitori che l’hanno accolta in casa e che hanno trovato la forza di volontà di diventare per lei un punto di riferimento per sempre.

Nonostante si sia sempre reputata una ragazza fortunata, non ha mai smesso di pensare alla sua vera madre. Nel libro, Aurora racconta proprio la sua eterna e difficile ricerca.