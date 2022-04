Alena Seredova è una showgirl molto apprezzata, una bellezza capace di attirare tutti i fotografi con un meraviglioso sorriso smagliante.

Era giovanissima quando il mondo della moda le ha aperto le porte e questo lavoro le ha dato la possibilità di girare il mondo, imparando lingue e culture di tanti paesi. L’occasione in Italia è arrivata grazie a Giorgio Panariello che l’ha voluta nella trasmissione “Torno Sabato”.

Anche nel mondo del cinema sono poi arrivate delle occasioni importanti per la Seredova e molto spesso i suoi ruoli mettevano anche in luce la sua irrefrenabile bellezza. La sua vita ha assunto una forma diversa quando è arrivato Luigi Buffon, colui che poi è diventato suo marito. Un grande amore durato per anni e finito con una grande delusione ai danni di Alena: Buffon la stava tradendo da tempo con Ilaria D’Amico e lei è stata tra le ultime persone a conoscere la verità. La showgirl come ha anche dichiarato molte volte durante le interviste rilasciate, ci ha messo molto tempo per riprendersi da quel dolore, scegliendo per diversi anni di non voler nessun uomo nella sua vita.

Alena Seredova e il dolce gesto per Pasqua 2022

Oggi Alena è una donna felice al fianco di un nuovo compagno e con i suoi meravigliosi figli: due maschietti avuti dal precedente matrimonio con Buffon e una splendida femminuccia avuta con il suo amore attuale, ovvero Alessandro Nasi.

Quel dolore che un tempo le ha fermato le giornate costringendola a piangere chiusa in se stessa e nel fallimento del suo matrimonio oggi non la tocca più, Alena ha superato la sofferenza e si gode la gioia con la sua famiglia gioiosa e numerosa. Su Instagram la showgirl ha postato una foto che la ritrae con un uovo di Pasqua ricevuto dalla Fondazione crescere insieme, un invito da parte sua per tutti i follower a comprare le uova di Pasqua donando alle fondazioni che aiutano i bambini in difficoltà, un gesto dolce per il sorriso del prossimo.

