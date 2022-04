Ezio Denti: chi è l'investigatore nominato dalla difesa di Pasetti

La difesa di Barbara Pasetti, l’unica indagata per l’omicidio di Gigi Bici, avrebbe intenzione di nominare un terzo consulente. Chi è l’investigatore Ezio Denti?

Proseguono le indagini su Gigi Bici. Così Pavia chiamava Luigi Criscuolo, commerciante 60enne scomparso l’8 novembre 2021. A oggi la lista degli indagati segna sempre e solo un unico nome, quello di Barbara Pasetti, fisioterapista 40enne di cui gravano tre capi d’accusa: reato di tentata estorsione, omicidio e occultamento di cadavere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Della Corte (@marcorussodellacorte)

NON PERDERTI ANCHE >>> Caso Liliana Resinovich: tre certezze in oltre tre mesi di mistero

La difesa di Barbara Pasetti intende affidarsi a un terzo consulente: chi è l’investigatore privato Ezio Denti

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Caso Gigi Bici, ritrovato dna misto: tracce dell’uomo e dell’assassino o suo complice

A incriminare la donna vi sarebbero diversi indizi e prove all’apparenza schiaccianti. L’accusata è proprietaria di una villa di Calignano, frazione nel Pavese, non lontano dal rinvenimento del veicolo e del cadavere di Gigi Bici. Immediata l’apertura del fascicolo: tra gli avanzamenti investigativi spicca il rinvenimento di una valigetta (simile alla cassetta degli attrezzi della vittima), una pistola (Luigi Criscuolo, come rivelato dall’autopsia, è stato ucciso con un colpo di calibro alla tempia) e delle tracce ematiche maschili negli interni ed esterni dell’abitazione dell’accusata. L’ultimo rinvenimento riporta la scoperta di un dna misto.

La difesa dell’accusata Barbara Pasetti avrebbe intenzione di rafforzare la squadra di consulenti attraverso la nomina di un terzo specialista. L’unica indagata per l’omicidio e l’occultamento di Luigi Criscuolo è attualmente detenuta in carcere in attesa della conclusione delle indagini. Stando a quanto riporta Tgcom 24, la squadra di difesa avrebbe intenzione di nominare un investigatore privato, Ezio Denti, con lo scopo di far emergere quanto prima nuovi indizi. A confermarlo è l’avvocato difensore della fisioterapista, Irene Anrò. Accanto alla sua figura potrebbe a breve affiancarsi un noto volto nel panorama investigativo.

Chi è Ezio Denti? Un criminologo titolare di uno studio investigativo; ma c’è dell’altro. Il nome dell’investigatore privato è infatti noto per aver fatto parte della squadra di difesa di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo in tre gradi di giudizio per l’assassinio della giovane ginnasta Yara Gambirasio, all’epoca appena 13enne. Secondo quanto evidenzia Il sussidiario, al momento si tratta di “un’indiscrezione.”