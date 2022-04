Per Manila Nazzaro sta iniziando un periodo strepitoso da un punto di vista professionale: dopo il GF Vip è arrivata la grande proposta

Il “Grande Fratello vip” è terminato da qualche settimana e i gieffini della sesta edizione sono già pronti a mettersi in gioco per nuove esperienze. Tra questi c’è Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia, che non vede l’ora di iniziare un’avventura strepitosa.

L’ex concorrente è stata ospite lo scorso weekend a “Verissimo” dove ha raccontato alcuni eventi della sua vita che l’hanno cambiata completamente, poi è stata invitata a RTL 102.5 per parlare della suo nuovo progetto lavorativo.

Manila Nazzaro al settimo cielo: sta succedendo proprio a lei

Manila Nazzaro è stata una dei gieffini più amati dagli italiani. Con la sua gentilezza e il fare da mamma è riuscita a conquistare l’affetto e la stima da parte di tutti gli altri compagni, tanto da arrivare fino alla semifinale.

Oggi, però, l’esperienza del “Grande Fratello vip” sembra già acqua passata, visto che l’ex Miss Italia ha già un nuovo impegno da portare avanti. E’ stata scelta come conduttrice per un programma radiofonico su RTL 102.5. Dal 1 Aprile sarà alla guida della trasmissione “No problem- W L’Italia” nella fascia mattutina, dalle ore 11 alle 13. Valeria Graci e Charlie Gnocchi saranno le sue compagne di viaggio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Miss Italia” 2004, impossibile non ricordarsi della vincitrice. Oggi è una showgirl super famosa – FOTO

Così proprio nel corso di una diretta in radio ha esclamato: “È super emozionante ritornare a casa”. E non è finita qui, la conduttrice ha avuto l’occasione di presentare anche il suo libro dal titolo: Cintura rosa di sopravvivenza, un racconto personale che si lega a quello di tante altre donne.

“Nasce come un’autobiografia e a un certo punto si intreccia con la biografia di tantissime donne perché nasce dalla condivisione di un evento molto doloroso che mi ha toccato – ha spiegato in diretta radio – ma che ha toccato anche milioni di donne nel mondo e che rappresenta ancora un tabù: sto parlando dell’aborto spontaneo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ilary Blasi contro Simona Ventura. Un gesto poco apprezzato

Manila Nazzaro sta iniziando un nuovo percorso e all’età di quarant’anni si è rimessa in gioco. Tra alti e bassi, la conduttrice ha sempre ottenuto grandi risultati.