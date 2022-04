Anna Tatangelo riceve il regalo più bello, la Pasqua è più dolce così: regalo inaspettato dall’amica collega – VIDEO

La cantante di Sora nelle scorse ore ha ricevuto un regalo graditissimo con tanto di dedica e biglietto, emozione allo stato puro.

In queste ore la giovane mamma e cantante ha fatto battere il cuore ai suoi follower con un doppio scatto Instagram ricco di amore e passione. “Non importa chi ero o chi sarai perchè so che adesso siamo” recita la didascalia pubblicata nello stesso istante dalla cantante e dal compagno Livio Cori sui rispettivi account Instagram.

I due hanno finalmente ufficializzato la relazione con alcune foto meravigliose in cui si abbracciano e tengono per mano come due adolescenti. Per Anna Tatangelo quindi sarà una Pasqua 2022 dolcissima, resa ancora più goduriosa da un regalo che le è stato recapitato proprio ieri dall’amica collega Elettra Lamborghini. Ma cosa sarà mai? Scopriamolo assieme.

Anna Tatangelo scarta l’uovo di Elettra Lamborghini, sorpresa inaspettata

Visto che Pasqua si avvicina iniziano a riempirsi gli scaffali dei supermercati anche con le uova firmate di personaggi della tv e celebrità. Da meno ovviamente non poteva essere la irriverente cantante Elettra Lamborghini che ha deciso di realizzare il suo personale dolce pasquale.

La Lamborghini ha scelto di collaborare con la WalCor Italia che ha così creato un uovo di cioccolato al latte e confezionato in una carta multicolor e maculata (in perfetto stile della diva del twerking) su cui è impressa un’immagine di Elettra in versione cartoon animato.

Un pensiero dolce che tutti tra l’altro si possono permettere. Il prezzo di listino al supermercato è molto contenuto, 6.90 euro per quello da 150 grammi mentre 8.90 euro per quella più grande da 280 grammi.

“Ciao Anna, quest’anno festeggia una Pasqua pazzesca con il tuo bimbo mangiando il mio super uovo”, recita la didascalia sul biglietto che inquadra Anna mentre scarta l’uovo posto sul tavolo del soggiorno. Una bellissima sorpresa che è arrivata senza preavviso e che dunque allieterà queste giornate già piene di felicità familiare condivisa.