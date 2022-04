Emanuele Filiberto non si trattiene di fronte a Silvia Toffanin: la confessione è clamorosa

Emanuele Filiberto senza freni di fronte a Silvia Toffanin: la confessione all’interno della puntata di Verissimo svela un lato inedito del giudice di Amici

Il pubblico italiano sta avendo modo di apprezzarlo grazie alla sua partecipazione ad Amici in qualità di giudice. Emanuele Filiberto, discendente della nobile famiglia dei Savoia, è un personaggio televisivo a tutto tondo, in grado di reggere il palcoscenico con l’eleganza e la sobrietà che da sempre sono il suo marchio distintivo.

Filiberto, ospite dell’appuntamento domenicale di Verissimo, si è messo a nudo di fronte alla conduttrice Silvia Toffanin. Nel narrare i momenti salienti della propria infanzia, dall’esilio in Svizzera fino al rientro in Italia, il giudice non è riuscito a trattenere la commozione.

Non sono mancate, in aggiunta, delle confessioni a dir poco clamorose in merito al passato di Emanuele. Quest’ultimo, che non ha avuto timore di raccontarsi senza alcun filtro, ha letteralmente spiazzato la Toffanin.

Emanuele Filiberto si mette a nudo di fronte a Silvia Toffanin: “ho fatto molte caxxate”

Una vita all’insegna della lotta e del pregiudizio, quella di Emanuele Filiberto. La lotta per farsi accettare in un paese inizialmente ostile come l’Italia, e il pregiudizio da parte di coloro che non vedevano di buon occhio il rientro in patria del discendente di Casa Savoia.

Il giudice di Amici – nato e cresciuto a Ginevra per via del regime di esilio imposto dalla Costituzione ai discendenti maschi della sua famiglia – fece le sue prime esperienze di vita in un clima di tensione e profondo disorientamento. I suoi genitori, come ammesso da Emanuele stesso ai microfoni di Verissimo, furono piuttosto rigidi nell’educarlo.

“Non avevo la possibilità di giocare con gli altri bambini, ero molto protetto“, ha confidato il membro di Casa Savoia, che all’età di dieci anni ha persino subito un tentativo di rapimento. Negli anni, fortunatamente, l’eccessivo rigore imposto dalla sua famiglia tese a svanire, lasciando al giudice la possibilità di vivere a pieno la propria vita.

“Ho fatto molte caxxate e mi sono divertito“, ha confermato Filiberto, lasciando di sasso la conduttrice Silvia Toffanin. Non poteva mancare un riferimento alla meravigliosa Clotilde, arrivata nella vita di Emanuele diciotto anni fa e madre delle sue due figlie Luisa e Vittoria.

“Se mi fai vedere foto di lei scoppio a piangere“, ha detto all’improvviso l’ospite, lanciando un segnale forte e chiaro alla padrona di casa. L’amore che Filiberto nutre per la propria famiglia, per sua stessa ammissione, è davvero smisurato.