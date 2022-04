Amici, la ballerina dice addio per sempre e rivela: “niente sarà più come prima”

Amici, sono giorni piuttosto turbolenti per il programma di Maria De Filippi: la ballerina Elena d’Amario ha da poco postato un messaggio sconvolgente

Sono giorni piuttosto turbolenti per tutti coloro che fanno parte dello staff di Maria De Filippi. La scomparsa di Piero Sonaglia, assistente di studio della presentatrice, ha gettato i collaboratori della regina di Canale Cinque nello sconforto. Una morte improvvisa e lacerante, di cui non si conoscono ancora le cause.

In queste ultime ore, moltissimi sono stati i conoscenti di Piero che gli hanno rivolto delle dediche dolcissime attraverso i rispettivi canali social. Da Gianni Sperti a Gerry Scotti, tutti si sono stretti nel ricordo dell’assistente di studio.

In questo clima di caos e di profonda sofferenza sono arrivate anche le parole della ballerina più celebre di Amici, Elena d’Amario. Il suo ultimo post, comparso come un fulmine a ciel sereno, non ha fatto altro che acuire la tristezza dei fan.

Amici, Elena d’Amario dice addio per sempre e rivela: “niente sarà più come prima”

Anche la talentuosa Elena d’Amario, ex concorrente di Amici e ad oggi professionista all’interno del medesimo programma, si è voluta esprimere in merito alla scomparsa di Piero Sonaglia. Un lutto devastante, quello che ha colpito la famiglia della Fascino – la società fondata da Maria De Filippi -, e che i collaboratori più stretti della conduttrice stentano letteralmente ad elaborare.

“Lasci un vuoto incommensurabile. Niente sarà come prima“, ha scritto la ballerina nella descrizione del post, che ha raccolto una cifra esorbitante di “cuoricini”. La compilation, formata da due clip ed una foto, racchiude alcuni dei momenti più spensierati e divertenti che la d’Amario ha trascorso assieme a Sonaglia.

Un professionista sia all’interno degli studi televisivi che al di fuori. “La tua attenzione, professionalità e bravura è un esempio“, ha aggiunto Elena, che ha voluto dire addio all’amico con parole che trasmettono tutto il suo straziante dolore.

Piero, che alle proprie spalle lascia una famiglia meravigliosa come quella della Fascino, rimarrà sicuramente nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto. Di questo, la ballerina ne è più che certa: “Tu ci sei. Rimarrai. I love you man“.