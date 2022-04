Le due compagini si affrontano all’Allianz Stadium, nella gara utile per la trentunesima giornata di campionato. Le pagelle e il tabellino del derby d’Italia.

Juventus e Inter cercano la vittoria in questa trentunesima giornata di campionato: i neroazzurri non vogliono perdere la possibilità di aggiudicarsi il secondo scudetto consecutivo, in corsa con Milan e Napoli mentre i bianconeri sono al quarto posto in classifica tallonati dalla Roma che ha vinto in trasferta contro la Sampdoria 1-0 grazie al gol di Mkhitaryan.

Il posticipo domenicale entra nel vivo quando Irrati, consultando il VAR, concede il penalty all’Inter per un fallo in area di Morata ai danni di Dumfries.

E’ Calhanoglu a posizionarsi sul dischetto ma Szczesny para, su ribattuta De Ligt contrasta il turco ma si rende autore di un autorete. Il rigore è da ripetere perché proprio il difensore olandese era entrato in area prima del dovuto al momento del calcio di rigore, Calhanoglu questa volta non spreca l’occasione di portare i suoi sul risultato dell’1-0.

L’Inter si porta così a 63 punti in classifica: a -3 dal Napoli e del Milan. I rossoneri però ancora devono giocare la trentunesima giornata nel monday night contro il Bologna. E’ proprio contro gli emiliani che l’Inter devono, invece, recuperare una gara. La Juventus, resta al quarto posto, a 59 punti e a -4 dai neroazzurri.

Juventus-Inter: le pagelle e il tabellino

JUVENTUS – INTER: 0 -1

Rete: 45’+4′ Calhanoglu rig

Juventus (4-2-3-1): Szczesny 6; Danilo 6, De Ligt 6, Chiellini 5.5, Alex Sandro 5.5 (72′ De Sciglio 6); Locatelli 5.5 (34′ Zakaria 6.5), Rabiot 6.5 (84′ Arthur S V); Cuadrado 6.5 (84′ Bernardeschi S V), Dybala 6, Morata 5,5 (72′ Kean 6); Vlahovic 6. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani

Inter (3-5-2): Handanovic 6, D’Ambrosio 6, Skriniar 7, Bastoni 5.5; Dumfries 6 (58′ Darmian 6), Barella 6, Brozovic 6.5 (77′ Gagliardini 6), Calhanoglu 6.5 (77′ Vidal 6), Perisic 6; Dzeko (90′ Gosens S V), Lautaro Martinez 5.5 (58′ Correa 5.5). All. Inzaghi. A disp. Radu, De Vrij, Sanchez, Vecino, Ranocchia, Dimarco, Caicedo.

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: 2′ Lautaro Martinez, 15′ Rabiot, 27′ Locatelli, 75′ Perisic, 76′ Calhanoglu

Nella trentaduesima giornata l’Inter incontrerà in casa il Verona nell’anticipo di sabato alle 18. La Juventus sarà ospite del Cagliari, alle 20:45.