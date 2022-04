Chiara Ferragni si è lasciata andare su Instagram condividendo con i fan un pesante sfogo dopo le settimane difficili vissute. Tanto il supporto da parte del popolo del web.

Tensione e forte ansia. Le ultime settimane di Chiara Ferragni sono state segnate da emozioni intese e tanta paura a seguito dell’operazione a cui si è dovuto sottoporre il marito Fedez. Il rapper meneghino ha scoperto di avere un tumore al pancreas, dovendosi operare d’urgenza al San Raffaele di Milano.

32 anni, ha affrontato un intervento di 6 ore e di seguito una lunga convalescenza in cui la moglie è stata al suo fianco in ogni momento. Se di giorno si occupava dei loro figli Leone e Vittoria, la sera dormiva nella stanza dal cantante.

Molto più silenziosi sui social, dove sono onnipresenti, dopo le dimissioni di Federico sono tornati a postare contenuti sulle loro seguitissime pagine. Da scatti dalla feste di ben tornato a casa per il rapper, al party di compleanno di sua nonna, in tutto questo Chiara ha continuato, seppur con meno intensità, la sua attività da influencer e imprenditrice digitale.

Tra il suo uovo di Pasqua, lanciato anche quest’anno, e la sua linea di trucchi ha mostrato una parvenza di normalità, senza mai lasciarsi andare. Sorridente e bellissima ha anche mostrato look molto glamour per poi fare una confessione a cuore aperto, togliendo la maschera di perfezione.

Chiara Ferragni, pesante sfogo: confessione a cuore aperto

“Per la maggior parte della mia vita da adolescente/adulta, la mia più grande insicurezza fisica è stata la mia pelle. Il giorno in cui siamo stati finalmente dimessi dall’ospedale ho avuto una brutta eruzione cutanea sulla parte destra del mento”, le parole di Chiara sotto al suo ultimo post Instagram.

Parole toccanti accompagnate da una serie di foto in primo piano in cui l’influencer ha mostrato la sua pelle segnata da uno sfogo scoppiato a seguito del forte stress vissuto.

Chiara ha spiegato come fin da adolescente lotti contro le criticità cutanee e come negli ultimi anni siano migliorate, ma come se si stressa ricompaiono inficiando la sua pelle, difetto con cui ormai ha fatto pace. Le immagini che ritraggono sia il momento più forte dello sfogo, sia come sia ora più attenuato, hanno colpito molto, scatenando i fan.

Tra cuori e commenti si leggono parole di stima per l’imprenditrice digitale: “insegni l’autostima”, “ti capiamo”, “grazie”, “la numero uno”, sono solo alcuni commenti al post, subito grande successo