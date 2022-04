Francesca Chillemi è stata eletta Miss Italia nel 2003, una bellezza mediterranea ed un sorriso accattivante hanno fatto di lei, la prima classificata al concorso di bellezza più importante in Italia.

Dopo questa vittoria per Francesca non sono tardate nuove occasioni lavorative, questa volta però nel mondo della recitazione. Da piccola ha preso parte a diversi episodi della terza stagione di “Un medico in famiglia” e già in quelle occasioni è venuta fuori la sua vena artistica.

Il successo per Francesca è arrivato con un ruolo che ha reso giustizia alle sue doti più belle, ovvero Azzurra Leonardi nella fortunatissima serie “Che dio ci aiuti”. Grazie a quel personaggio la Chillemi è riuscita ad entrare nel cuore di tutti gli italiani con la sua leggerezza e passione per lo shopping e la folle storia d’amore con Guido, interpretato da Lino Guanciale. In tutte le stagioni Francesca è stata al fianco di Suor Angela, dimostrando nel tempo quanto il suo personaggio fosse diventato parte centrale della serie. Anche sui social la Chillemi è molto seguita e ogni suo post è pieno di apprezzamenti da parte dei fan che acclamano la sua bellezza.

Francesca Chillemi e Can Yaman, solo lavoro o molto di più?

L’ultimo lavoro portato da poco a termine da Francesca Chillemi sembra avere tutte le caratteristiche in grado di far appassionare il pubblico. Si tratta di una nuova serie, dal titolo “Viola come il mare” in cui l’attrice è affiancata da uno degli attori più amati del momento, Can Yaman.

Durante il periodo di riprese, molti giornali hanno paparazzato i due in occasioni apparentemente lontane dal set e questo ha permesso a molti di pensare ad una possibile relazione segreta, nonostante Francesca sia legata sentimentalmente all’imprenditore Stefano Rosso con cui ha anche avuto una bambina. Nessuna conferma ad ogni modo è arrivata sulla relazione tra i due protagonisti della nuova serie e questo lascerebbe pensare che probabilmente Francesca e Can sono solo ottimi colleghi e buoni amici.

