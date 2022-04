“Un Posto al Sole”, lo straziante addio: “La fine del capitolo più importante della mia vita”

Un Posto al Sole, l’addio più straziante dopo tanti anni: “Si chiude così il capitolo più importante della mia vita, ma tutto ha un inizio ed una fine”

Un Posto al Sole è una soap opera napoletana, e il bello del fatto che da 26 anni vediamo una puntata ogni sera su Rai Tre, è che abbiamo la possibilità di veder crescere tanti volti, tanti personaggi e anche tanti attori. Alcuni erano bambini e oggi sono adulti, alcuni erano adulti e oggi sono nella terza età. Il tempo passa per tutti e questo è inevitabile.

Tra i tanti personaggi che abbiamo visto nel corso degli anni, non possiamo non citare Patrizio Giordano, il figlio del portiere Raffaele e della dottoressa Ornella. Molte volte l’attore è stato cambiato nel tempo, ma sette anni fa è arrivato quello che sarebbe stato il volto definitivo per sempre: Lorenzo Sarcinelli. Non era neanche maggiorenne quando è entrato nella famiglia della soap opera napoletana.

Un Posto al Sole: l’addio di Lorenzo Sarcinelli alla soap

A distanza di tutto questo tempo, l’attore ha deciso di rivoluzionare la sua vita e di lasciare quel porto sicuro in cui ha vissuto fino ad oggi.

Con un post su Instagram, ha dato l’addio ai telespettatori: “Così come il ciclo della vita, anche ogni storia che lo compone ha un inizio e una fine. Oggi, si chiude il capitolo più importante della mia vita. È la fine del principio. Le cose da dire sarebbero tantissime, le emozioni ancora di più” ha cominciato così, travolto dall’emozione di questo addio improvviso.

“Oggi è per me un giorno molto triste, ma anche molto felice. Triste, perché allontanarsi dalla propria casa è sempre doloroso. Felice, perchè spesso farlo è necessario. Con la chiusura di questo capitolo, ne comincia uno nuovo pieno di speranza e paura” ha concluso così, nella lunga lettera che ha scritto per questa meravigliosa famiglia che lo ha tenuto con sé per tutti questi anni.