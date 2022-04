Mediaset a lutto. Se ne va una colonna portante e un grande professionista

Mediaset a lutto. É scomparso prematuramente Piero Sonaglia, storico assistente di studio attivo in numerosissimi programmi di successo dell’azienda, specialmente di Maria De Filippi

Ciò che vediamo in televisione dei nostri programmi preferiti è solamente la punta dell’iceberg dell‘enorme lavoro svolto dietro le quinte di numerose persone che cooperano affinchè l’intrattenimento giunga nel migliore dei modi nelle nostre case.

Spesso è un concetto sottovalutato o del tutto dimenticato. Fa commuovere, quindi, la mole di affetto sprigionata nei confronti di Piero Sonaglia, storico assistente di studio di Mediaset, tristemente scomparso il 2 aprile scorso. Il suo percorso si è interrotto prematuramente. Sono molti i volti noti che hanno espresso per lui parole cariche di emozione.

Mediaset a lutto. Chi era Piero Sonaglia e com’è avvenuta la sue triste scomparsa

Piero Sonaglia ha iniziato a soli 21 anni il suo lavoro di assistente di studio in un programma cult come “La Corrida”. Fu solo la prima di una serie di trasmissioni di successo alle quali ha contribuito con la propria professionalità.

É stato un caposaldo in numerosi progetti di Maria De Filippi come “Amici”, “Tu si Que Vales” e “Uomini e Donne”. In un’intervista del 2019 sul magazine del famoso dating show aveva detto: “Il mio lavoro è come una sorta di aiuto-regia. L’assistente di studio diventa un punto di riferimento per tutti i reparti… coordina ciò che accade in puntata”.

Profondamente umile si riteneva “semplicemente un ingranaggio di un più grande meccanismo”.

A dare la notizia della sua morte è stato il regista Roberto Cenci con un messaggio rilasciato sui social network: “Per sempre con noi. Ciao Piero”.

A quanto pare Sonaglia sarebbe stato stroncato da un infarto dopo una partita di calcetto disputata in via Amenduni. A giocare insieme a lui anche il figlio 25enne (primogenito di quattro figli). Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

A ricordarlo molti volti noti del piccolo schermo. Tra questi Gerry Scotti che ha scritto sul proprio profilo Instagram: “Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare ‘Pierooooooooo’ perché Piero non c’è più. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca”.

Maria De Filippi non ha una pagina personale sui social; ha utilizzato quella ufficiale di “C’è posta per te” per lasciare un messaggio: “Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto”.

Ha concluso professando il suo affetto per Sonaglia che non avrà termine, nemmeno con l’incedere inesorabile della morte.