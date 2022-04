Visita il museo e rincasa con una "giacca nuova": in realtà è un'opera d'arte

Notizia tanto bizzarra quanto reale: è successo al museo di Picasso a Parigi. La giacca è stata sottratta all’ignara pensionata, 72 anni.

Bizzarra notizia da Parigi; tanto bizzarra quanto vera. La protagonista è una pensionata di 72 anni in visita al museo Picasso della capitale francese, nel quartiere Le Marais. Stando a quanto riporta Le Parisien, l’anziana è stata arrestata dalla gendarmeria locale per aver rubato una giacca blu, appesa a un gancio in mezzo a una sala, a completa disposizione dei visitatori più curiosi. Nessun allarme è suonato proprio per la stessa natura dell’indumento, manipolabile e accessibile a tutti; appositamente esposto per essere indossato da chiunque sia intenzionato a provarlo.

Non solo il furto, ma anche l’orlo: opera d’arte “su misura”

Una giacca blu che può essere liberamente indossata dai visitatori. Accessibile a tutti, l’opera d’arte dell’artista catalano Oriol Vilanova, non ha fatto una bella fine. Apparentemente incustodita agli occhi dell’ignara pensionata, 72 anni, la giacca è stata scambiata per un comune abito abbandonato, seppur appeso a un gancio all’interno di una sala di un museo. All’interno delle tasche del giacchetto vi sono una serie di cartoline, personalmente collezionate e archiviate dall’autore per oltre 15 anni, lasciate per poter essere sfogliate dal proprietario temporaneo dell’abito.

Old Masters, così si chiama l’opera contemporanea esposta al Museo Picasso di Parigi. La giacca è misteriosamente scomparsa lo scorso 8 marzo. L’anziana signora è stata identificata dai dispositivi di sorveglianza del museo. Nel filmato si vede la donna avvicinarsi all’opera con nonchalance. Dopo qualche minuto di osservazione, la 72enne allunga il braccio e afferra il capo d’abbigliamento; lo ripone nella borsa e si avvia verso l’uscita. Non contenta, ha inoltre deciso di accorciare il “nuovo acquisto”, chiedendo consiglio a una sarta. Così, la giacca blu di Oriol Vilanova si accorcia di una trentina di centimetri.

Tornata al museo, l’anziana signora è stata arrestata. Ignara, ha confessato la sua innocenza agli agenti della sicurezza. Interrogata, la ladra è stata rilasciata; un richiamo ed è potuta tornare a Casa. Secondo quanto riportano i media parigini, l’accusata sarebbe sotto curatela e soffrirebbe di alcuni disagi psichici.