“Ho salvato la FOTO” Carolina Stramare in versione coniglietta. La reazione del web è esagerata

Carolina Stramare è stata eletta Miss Italia nel 2019 e la sua bellezza ha da subito rapito tutti con il suo fisico perfetto e gli occhi chiari dolci e sensuali allo stesso tempo.

La sua famiglia è molto unita e felice nonostante un dolore incolmabile: la perdita della madre, alla quale Carolina ha dedicato la sua vittoria a Miss Italia. La sua bellezza è davanti agli occhi di tutti e nel tempo stanno venendo fuori anche nuove caratteristiche che appartengono alla sua personalità.

Carolina ha davvero un fisico perfetto e questo è in merito parte dello sport a cui la modella è sempre stata devota. Negli ultimi tempi però il calcio è entrato nella sua vita, diventando a tutti gli effetti il suo lavoro. La modella è diventata la voce ma anche l’immagine di Helbiz live, il canale che segue la Serie B. Carolina ha raccontato che in un primo momento era molto spaventata da questo nuovo progetto ma grazie all’aiuto di una giornalista che per mesi l’ha affiancata, è riuscita a mettersi nei panni giusti per essere al meglio in questo nuovo ruolo.

Carolina Stramare si veste da coniglietta sexy per i fan

Il profilo Instagram di Carolina è sempre molto seguito da tantissimi fan e i suoi scatti sono uno più bello dell’altro. Proprio negli ultimi giorni la Miss ha condiviso un suo collage di foto in cui indossa una maschera da coniglietta sexy e il suo sguardo intenso è davvero sensazionale.

I fan sono impazziti nel vederla in queste vesti provocanti e tra i commenti uno dei follower le ha scritto: “Bellissima, stupenda, meravigliosa Carolina”, rimarcando attraverso tre aggettivi quanto la sua bellezza riesca sempre ad incantare tutti. Attraverso la conduzione però, Carolina sta ottenendo quanto desiderato da tempo, ovvero dimostrare che oltre al suo aspetto che le ha comunque permesso di vincere il concorso di bellezza più importante in Italia, ha anche tanto altro e grazie a questa nuova opportunità, sarà ben felice di metterlo alla luce.

