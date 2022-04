Tomaso Trussardi, la nuova passione dopo Michelle: “C’è da restare senza fiato”

Tomaso Trussardi dopo la separazione la presenta a tutti: l’avreste mai detto di vedere una cosa del genere? Ecco di chi si tratta

All’inizio la notizia ha lasciato tutti di stucco, poi piano piano si è andati indietro nel tempo e si sono ricostruite le cose e ora la situazione è stata accettata da tutti. Parliamo ovviamente della separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, una delle coppie più belle dello showbitz scoppiata dopo oltre 10 anni insieme e due figlie.

Ormai i due conducono due vite diverse senza più nascondersi. Michelle si è buttata a capofitto nel lavoro, prima con il primo programma tutto suo, adesso con “Striscia la notizia” insieme al suo amico Gerry Scotti.

Stessa cosa il bel rampollo di casa Trussardi che attivissimo sui social non perde occasione per mostrare attimi delle sue giornate. E tra un contenuto ed un altro esce fuori anche la sua “nuova fiamma”. Volete sapere chi è? Vi spieghiamo tutto.

Tomaso Trussardi, dopo Michelle ecco che succede

Tomaso Trussardi e la nuova vita senza Michelle Hunziker? L’imprenditore non si lascia trasportare dal gossip e delle indiscrezioni. Tira avanti per la sua strada tra lavoro e l’amore per le sue piccole avute dalla sua ormai ex moglie.

Oggi Tomaso è più attivo che mai sui social mostrando ai suoi follower, quasi 400 mila su Instagram, alcuni momenti delle sue giornate. E proprio tra questi contributi spunta uno dei suoi tesori. A lei è legato particolarmente ed è una “fiamma” che forse nessuno avrebbe immaginato.

Non si tratta di una donna ma di una macchina, un vero capolavoro automobilistico che vale, tra l’altro, una fortuna. Si tratta della Porsche 911 GT3 RS di colore arancione dal valore di circa 239 mila euro.

Tomaso è un vero amante delle quattro ruote di lusso e la Porche sopracitata non è la sola che gli fa compagnia. Proprio questa auto, infatti, trova posto, in un parco macchine da sogno. Una sorta di collezione che fa girare la testa. Si affiancano anche una BMW M5 bianca, una Cayman GT4, una Alfa Romeo Giulia 1.3, una McLaren 720S, una Nissan Silvia e un’altra Porsche, la 911 Turbo S quella che l’imprenditore bergamasco aveva regalato a Michelle per i suoi quaranta anni.

È rimasta a lui? Pare di sì. E le donne? Per il momento nella vita di Trussardi tante fiamme ma nessuna di quelle che piace al gossip.