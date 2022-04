Ieri mattina ad Ostia (Roma), è morto a causa di un improvviso malore l’ex attaccante Giovanni Tiberi che vestito le maglie anche di Bari, Ternana, Latina.

Lutto nel mondo del calcio per l’improvvisa scomparsa dell’ex attaccante Giovanni Tiberi, deceduto a 49 anni. L’ex giocatore è stato colto da un malore mentre si trovava al bar che gestiva da tempo dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Inutili i soccorsi.

Diffusasi la tragica notizia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia da parte di amici e appartenenti al mondo del calcio.

Colto da un improvviso malore nel bar che aveva in gestione. È morto così, all’età di 49 anni, l’ex giocatore Giovanni Tiberi soprannominato “Giovannone”. Il dramma, riporta la redazione de Il Messaggero, si è consumato nella mattinata di ieri, domenica 3 aprile, ad Ostia (Roma).

Tiberi, nato a Roma nel 1973, aveva mosso i primi passi nel Bari nei primi anni ’90. Nel 1997 approdò alla Ternana, club in cui militò dal 1997 al 2000 giocando anche in Serie B. Con la maglia rossoverde collezionò 26 presenze e 4 reti, la più importante e ricordata quella contro il Torino nel 1998 che permise al club umbro di battere i Granata. Dopo l’avventura alla Ternana, l’attaccante si trasferì al Cosenza, indossando poi le maglie di Livorno, Catanzaro, Fermana, Ancona, Latina, Guidonia ed infine Viterbese, dove chiuse la carriera nel 2008.

Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia di Tiberi che lascia la moglie Marzia, sorella dell’ex calciatore Christian Silvestri e tre figli. Tra i vari messaggi anche quello della Ternana che, in una nota sul proprio sito, ha scritto: “Alla famiglia, agli amici ed agli ex compagni di squadra il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente della Ternana Calcio formulano le più sincere condoglianze”.

Al cordoglio si è unita anche la Fermana Football Club che ha condiviso sulla propria pagina Facebook un messaggio di vicinanza ai familiari dell’ex attaccante.