Un operaio di 48 anni, che si stava recando a lavoro in scooter, è morto ieri sera a Terni in un incidente stradale, verificatosi ad un incrocio. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Terribile incidente stradale nella serata di ieri a Terni. Uno scooter, condotto da un uomo di 48 anni, si è scontrato ad un incrocio con un furgoncino, alla guida del quale si trovava un 47enne. Ad avere la peggio nell’impatto lo scooterista, sbalzato dalla sella e terminato sull’asfalto.

I soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far nulla per il 48enne, deceduto sul colpo. La dinamica dello scontro è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Terni, tragico scontro tra furgoncino e scooter: operaio di 48 anni muore mentre va a lavoro

Un uomo è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale. La tragedia nella serata di ieri, domenica 3 aprile, a Terni. A perdere la vita un operaio di 48 anni residente a San Gemini, di cui non è stata resa nota l’identità.

Stando alle prime informazioni, riportate dal quotidiano locale Il Corriere dell’Umbria, il 48enne si stava recando a lavoro presso le Acciaierie alla guida del suo scooter che, per cause ancora da determinare, si è scontrato con un furgoncino, condotto da un 47enne. Un impatto molto violento che ha fatto finire sull’asfalto l’operaio sbalzandolo a diversi metri di distanza.

Sul posto, all’incrocio via del Lanificio e via del Raggio Vecchio, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118. Purtroppo, l’equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso del 48enne, sopraggiunto sul colpo dopo lo scontro. Illeso, invece, l’uomo alla guida del furgoncino.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia umbro che hanno condotto i rilievi di legge ed ora stanno cercando di risalire alle cause del tragico sinistro. Le forze dell’ordine, scrive la redazione de Il Corriere dell’Umbria, provvederanno anche, come da prassi, al sequestro dei due veicoli coinvolti.