Giulia Stabile, dopo Sangiovanni qualcuno la corteggia: il nome è pazzesco

Giulia Stabile in crisi con Sangiovanni per via di un corteggiamento sibillino? Il nome tirato in ballo è molto ma molto conosciuto

Giulia Stabile e Sangiovanni sono una delle coppie più amate dello spettacolo. I due giovanissimi artisti si sono conosciuti lo scorso anno nella scuola di “Amici” e da allora non si sono più lasciati. Per proteggere il loro amore hanno anche deciso di tenere la loro relazione lontana dai riflettori. Le loro foto insieme sui social, difatti, sono pochissime. I due si concentrano, in pubblico, nel mostrare il loro lavoro e la loro carriera che va a gonfie vele.

Negli ultimi tempi però si è parlato anche di una crisi tra i due ragazzi. Prima perché, secondo i rumors del web, il cantante di “Lady” si sarebbe invaghito di Soleil Sorge per via dei diversi like lasciati sotto i suoi post, ora, invece, si parla di un corteggiamento da parte di un giovanissimo nei confronti di Giulia. Ma che sta succedendo? Vi raccontiamo tutto.

Giulia Stabile, crisi con Sangiovanni? Parla il terzo incomodo

Giulia Stabile corteggiata da un ragazzo molto conosciuto tra i più giovani? È questo il nuovo gossip che sta girando online e che ha interessato tutti i fan della ballerina e non solo. Nulla di vero secondo il diretto interessato che ha prontamente smentito tutto. Ma di chi si tratta?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Francesca Chillemi al fianco di Can Yaman in una nuova serie, solo colleghi o molto di più?

Affianco a Giulia è stato accostato il nome di Christian Daloi, sapete chi è? Uno dei tiktoker più seguiti degli ultimi tempi che fa parte della Stardust House, la casa che raggruppa alcuni dei più importanti influencer di TikTok, tutti molto seguiti e giovanissimi, con un’età tra i 16 e i 20 anni.

Daloi e Giulia hanno lavorato insieme, i video sono diventati subito virali ed in un attimo sul web si è diffusa la voce di un corteggiamento da parte di Christian nei confronti di Giulia. Moltissimi i fan della ballerina che l’hanno messa in guardia dicendole di non fidarsi di lui.

Cosa c’è di vero? Nulla secondo il tiktoker che sui social ci ha tenuto a precisare che si tratta solo di questioni di lavoro e nulla di più.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Sei tu il vero spettacolo”, il web assiste alla grande bellezza di Miriam Leone. Abbagliante – FOTO

“Ragazzi è un contenuto sponsor, Giulia è venuta in house per fare i contenuti di Oreo. Basta pensare male” ha detto Daloi mettendo a tacere tutti i rumors su un suo possibile corteggiamento nei confronti della fidanzata di Sangiovanni.