Il Paradiso delle Signore è oramai agli sgoccioli: il finale di stagione si avvicina e con esso assisteremo anche a diversi e inaspettati colpi di scena

Mancano poche settimane oramai alla fine di questa stagione de Il Paradiso delle Signore, che ci ha lasciato tantissime emozioni nel corso di questi lunghi mesi. Abbiamo visto sbocciare tanti amori, altri sono finiti, qualcuno invece ha trovato la forza di ricominciare in se stesso, qualcun altro al contrario ha cominciato ad aprirsi ad un mondo di possibilità.

Il finale di stagione è sempre più vicino e sono gli ultimi momenti in cui possiamo capire che direzione prenderanno le cose da ora in poi. Marcello e Ludovica sono sempre più lontani, soprattutto ora che potremmo assistere al ritorno inaspettato in scena di Roberta. Tutti si chiedono cosa succederà tra i due ex fidanzati. Per quanto riguarda Rocco, invece, metabolizzerà i suoi errori con Maria e spera in un suo perdono dopo il tradimento. Lei, al contrario, non sembra affatto pronta.

Il Paradiso delle Signore: i due personaggi sempre più vicini all’addio

Agnese e Armando, invece, si prenderanno un periodo di ferie per andare alla laurea della nipote. A Bologna incontrano Roberta: per chi non lo ricordasse, alla fine della quinta stagione, la donna aveva deciso di lasciare Marcello per continuare gli studi proprio in questa nuova regione.

Per questo motivo, il barista aveva deciso di cominciare una storia con Ludovica, e i due ad oggi sono una coppia di fatto. C’è solo un problema: le cose tra di loro non vanno più affatto bene e questo potrebbe comportare un colpo di scena. Ludovica, infatti, è sempre più vicina a Ferdinando, un uomo vedovo e molto ricco.

Intanto Flavia è finita sul lastrico dopo che il marito Jean Paul ha chiesto il divorzio: per disperazione, potrebbe arrivare ad accettare la corte di Ferdinando.

E se la Pellegrino tornasse e, approfittando della crisi del suo ex fidanzato, provasse a ricominciare una storia con lui?