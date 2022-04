Il coperchio del water non ha solo una funzione decorativa ma previene da un’azione che s’innesca ogni volta che tiriamo lo sciacquone. Preparatevi, sarà una lezione disgustosa da apprendere

Non immaginereste mai come un gesto che gli esseri umani fanno praticamente tutti i giorni possa essere tanto disgustoso quanto dannoso se non praticato correttamente e con la dovuta attenzione.

I servizi igienici sono assolutamente indispensabili per espellere i nostri scarti fisiologici. Avete mai pensato che il coperchio sul water non abbia una funzione meramente decorativa ma serva ad altro? No, non parliamo di un’ulteriore superficie dove appoggiare l’asciugamani mentre stiamo facendo la doccia. V’invitiamo a proseguire la lettura ma solo se il vostro stomaco è talmente forte da poter reggere una descrizione rivoltante.

Il coperchio sul water: da oggi lo terrete sempre abbassato. Il motivo è impressionante

Gli studi hanno dimostrato che dopo aver prodotto le proprie deiezioni, una volta tirato lo sciacquone per liberarcene, si liberano nell’aria particelle fecali potenzialmente infettive in quantità considerevoli.

Si propagano sottoforma di piccolissime gocce (droplet) così leggere che possono spostarsi e rimanere nell’aria anche per lunghi periodi di tempo. Inoltre, possono intaccare igli utenti che useranno la stanza da bagno successivamente.

Alcune di queste goccioline si essiccano, si “asciugano” per così dire, andando a depositarsi sulle pareti e sugli oggetti. Pensate a tutto quello che conservate nella toilette: pettini, spazzolino da denti, asciugamani, ecc.

Piccole correnti d’aria prodotte dalle persone che entrano ed escono dalla stanza potrebbero spingere queste particelle infettive anche a distanze più lontane. Se qualcuno dovesse inavvertitamente entrare in contatto con il droplet, l’agente infettivo potrebbe invadere il suo corpo.

I ricercatori hanno proposto di indossare mascherine e dispositivi di protezione individuale per il viso quando si usano i bagni pubblici per evitare di respirare le particelle.

Capito, dunque, perché sarebbe sempre opportuno abbassare il coperchio del water una volta finito di usarlo?