“Sei la fine del mondo”, Michela Quattrociocche espone il fondoschiena e fa il boom di like – FOTO

La splendida attrice ha pubblicato uno scatto da mozzare il fiato. Esageratamente sensuale: conquista tutto il web.

Michela Quattrociocche ha regalato ai suoi followers uno scatto da far perdere i sensi. La sua bellezza è esagerata e sembra che su di lei gli anni non passino.

La splendida romana è diventata famosa da giovanissima, quando ha interpretato il ruolo di Niki in ”Scusa ma ti chiamo amore” la pellicola ispirata al film di Federico Moccia dove ha recitato al fianco di Raul Bova.

Il film esce al cinema nel 2008 quando Michela aveva solamente 20 anni. Oggi è una splendida trentatreenne, mamma di due bambine.

Nel suo passato sentimentale è stata legata prima all’attore Matteo Branciamore, uno dei protagonisti della fiction ”I Cesaroni’‘ e poi all’ex calciatore Alberto Aquilani con il quale ha dato alla luce le figlie Aurora e Diamante, rispettivamente di 11 e 7 anni.

Il matrimonio tra l’attrice e il calciatore è durato 8 anni e si è concluso nel 2020 quando hanno annunciato, di comune accordo di essere giunti alla separazione.

Michela ha ritrovato la serenità al fianco di Giovanni Naldi, erede di una ricca famiglia di albergatori di lusso. I due si sono fidanzati subito dopo la separazione con Aquilani e oggi si mostrano ancora più innamorati che mai.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> “Ho salvato la FOTO” Carolina Stramare in versione coniglietta. La reazione del web è esagerata

Michela Quattrociocche sempre più irresistibile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> “Uomini e Donne”, l’accusa in diretta è sconvolgente: Maria De Filippi senza parole

Questa ultima foto condivisa dalla Quattrociocche sul suo profilo Instagram manda in tilt tutto il web. Impossibile non rimanere ammaliati dal suo sguardo che cattura l’attenzione dei followers. Tuttavia, l’occhio di molti cade sul suo fondoschiena che non passa di certo inosservato.

Nella didascalia del post scrive: Intelligenza media, capisci molte cose; raffinata, capisci quasi tutte le cose; eccelsa, riesci a far finta di non aver capito.

A cosa starà alludendo? I fans si scatenano commentando il post con una miriade di complimenti il post dell’attrice.