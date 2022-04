Uomini e Donne: la puntata è cominciata in un modo molto particolare. Dopo l’entrata di Pinuccia, è arrivata una accusa molto particolare ad Ida Platano

Non ci sono dubbi: Pinuccia è una delle dame più amate del momento a Uomini e Donne. Ha più di ottant’anni ed è incredibilmente simpatica, ha anche un carattere molto particolare, e questo l’ha portata a diventare una grande protagonista. Incredibilmente, ha messo in disparte Gemma Galgani, che non è più la preferita del pubblico.

Nell’ultima puntata andata in onda prima della fine della scorsa settimana, abbiamo assistito ad un momento molto particolare tra il corteggiatore Alessandro e la dama Ida Platano: i due hanno legato davvero molto, come se fossero nonno e nipote, ma la loro vicinanza non è stata affatto apprezzata da Pinuccia che da mesi oramai prova a conquistare il cuore di Alessandro.

Uomini e Donne: Pinuccia contro Ida Platano in puntata

Nella puntata di oggi, è stata proprio Maria De Filippi a lanciare il sassolino: ha rivelato a tutti che, Pinuccia, ha raccontato di avere un problema con Ida. A questo punto, la dama non ha potuto fare a meno di rivelare il suo pensiero: è rimasta molto infastidita dal momento di vicinanza che ha visto tra Ida ed Alessandro, al punto tale da essersi ingelosita.

Ida, incredula, ha cercato di farle notare che potrebbe essere suo nonno, ma Pinuccia ha ribattuto dicendole che l’amore non ha età. Ida le ha fatto notare che non è la prima volta che Pinuccia dimostra di avere un problema con lei per la sua vicinanza con Alessandro, ma le viene difficile da credere considerando che non lo vede assolutamente in quel senso: infatti lei ha circa quarant’anni mentre il cavaliere del Trono Over ne ha più di 90.

Insomma, le due dame sono proprio ai ferri corti in questo momento: Pinuccia non sa se fidarsi di Ida, continua a nutrire un sentimento di gelosia per il suo rapporto con il cavaliere del parterre Alessandro.